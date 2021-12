Oroscopo Branko domani, 29 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 29 dicembre 2021. Il 2021 sta per concludersi. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo i pianeti per i segni dello zodiaco? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani Giove passerà in Pesci, una posizione neutra dalla quale potrà ancora proteggerti il prossimo anno. Ricordati di sfruttare gli ultimi suoi raggi diretti, in queste ore, per sistemare le questioni legali, burocratiche e amministrative rimaste in sospeso.

TORO: domani Giove diventerà tuo amico, proprio come lo è il Sole da alcuni giorni. Ma la stella che seguiterà ad assisterti ancora a lungo è lei, Venere, la tua protettrice che resterà in magnifico aspetto di trigono fino al 5 marzo 2022!

GEMELLI: domani Giove comincerà un transito in Pesci che non sarà così favorevole per te. È probabile che nelle prossime settimane dovrai affrontare qualche piccolo intoppo a livello contrattuale, forse un rallentamento in un accordo: servirà molta pazienza.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani il buon Giove raggiungerà i tuoi amici Pesci per il suo passaggio annuale, una posizione magnifica che ti parla di nuove esperienze, di viaggi, di estero. Stai pronto a partire!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani ci sarà una novità eclatante: finalmente Giove lascerà l’opposizione! Forse non riuscirai a risolvere tutti i tuoi problemi in un giorno, anche perché avrai ancora Saturno contrario, ma d’ora in avanti le cose cominceranno a migliorare di gran lunga.

VERGINE: domani Giove comincerà il suo corso annuale nel segno dei Pesci, in posizione opposta a te. Tra gennaio e febbraio sarà facile dover affrontare qualche contrattempo con un contratto, un fastidioso intoppo in una trattativa, un accordo che fatica a chiudersi.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani Giove comincerà un nuovo transito in Pesci. Il pianeta smetterà di occuparsi dell’amore, dei sentimenti e inizierà invece a dare attenzione alla tua professione, alla vita pratica.

SCORPIONE: domani Giove raggiungerà una posizione magnifica. Se fino ad ora affrontare Saturno è stato particolarmente dura per l’ostilità contemporanea di Giove, da qui in avanti le cose cambieranno in meglio. Il sentiero sarà meno accidentato.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: si spera che tu sia riuscito a chiudere gli accordi importanti, a firmare i contratti urgenti entro questi giorni, perché domani Giove comincerà un nuovo transito in Pesci. Il pianeta diventerà più severo e controllerà la correttezza di tutte le tue azioni. Non potrai più usare gli escamotage per risparmiare tempo con la burocrazia.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani Giove si sposterà in Pesci. È un transito che hai già sperimentato tra maggio e luglio, ma che diventerà stabile a partire dalle prossime ore. Questo passaggio darà la sua impronta affettuosa al tuo 2022.

ACQUARIO: domani saluterai Giove che si trasferirà nel cielo dei Pesci. D’ora in avanti non potrai più contare sulla protezione del pianeta che, comunque, non ti provocherà grossi problemi. Nei prossimi mesi dovrai fare più attenzione alle questioni burocratiche, evitare gli sbagli per distrazione.

PESCI: domani Giove busserà alle porte del tuo cielo. Che magia! Finalmente comincerà un periodo migliore per te. Peccato solo per quel Marte aggressivo che dal Sagittario ti scuote e ti spinge a impegnarti di più per il successo, anche nei giorni di meritato riposo. Non ascoltarlo, hai bisogno di arrivare al 2022 riposato-