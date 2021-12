Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 29 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, mercoledì 29 dicembre 2021. La Luna sarà nel cielo dello Scorpione, mentre Giove approderà in Pesci. Si preannunciano giornate particolarmente stimolanti per i segni d’acqua. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone potrà finalmente sbarazzarsi dell’opposizione di Giove che abbandonerà l’Acquario per traslocare in Pesci. Questo nuovo transito porterà fortuna allo Scorpione e alla Bilancia, darà una grossa mano ai sentimenti, ai nuovi incontri. Si tratterà di un passaggio poco favorevole per la Vergine che d’ora in avanti potrebbe incorrere in qualche disputa o rallentamento nei contratti, negli accordi di lavoro.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone sarebbe il caso di cominciare a riposare un po’, ricaricare le batterie in vista del prossimo anno. Dovrebbe approfittare di queste giornate di festa per staccare la spina. La Vergine domani potrà vivere due giornate molto dinamiche e stimolanti, mentre il Capodanno sarà accompagnato da una Luna contraria. Meglio puntare tutto sulle prossime 48 ore. La Bilancia potrebbe avere nuovi tormenti provocati dai molti pianeti contrari. Servirà avere pazienza, ma presto le cose prenderanno una piega migliore. Si tratta solo di un momento di difficoltà passeggero. Infine, per lo Scorpione sarà una giornata ricca di buone intuizioni, grazie alla presenza della Luna nel segno. Sarebbe il caso di tenere sotto controllo la propria irritabilità. Novità interessanti in arrivo.