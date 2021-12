Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 29 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, mercoledì 29 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nelle prossime ore Giove comincerà un nuovo transito nel segno dei Pesci che porterà una ventata nuova ai segni d’acqua. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sagittario dovrà fare i conti con il nuovo transito di Giove che diventerà decisamente più severo e attento. Non sarà più possibile cercare scorciatoie a livello burocratico o legale. Giove tornerà attivo per il Capricorno e naturalmente i Pesci che d’ora in poi potranno contare sulla protezione del pianeta, nel lavoro e in amore. Anche se l’Acquario dovrà salutare la stella della fortuna non si tratterà di un cambiamento negativo. Certo, da qui in avanti occorrerà evitare le distrazioni nelle questioni pratiche, sistemare le carte, fare attenzione alle scadenze.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà una giornata un po’ fiacca, ma da giovedì in poi sarà un crescendo di emozioni positive. A Capodanno, oltretutto, potrà contare sulla presenza della Luna nel segno! Per il Capricorno domani ci sarà ancora un cielo forte a proteggerlo. Lo attendono nuove giornate particolarmente fertili. Domani l’Acquario dovrebbe cominciare a considerare nuove strade da percorrere. Sarebbe il caso di arrivare al 2022 con più forza fisica, perché negli ultimi tempi si è affaticato parecchio. Infine, domani i Pesci accoglieranno Giove nel segno e comincerà una nuova fase di vita, molto più felice.