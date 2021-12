Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 28 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 28 dicembre 2021. La settimana comincerà continuerà con la Luna nel segno della Bilancia, mentre il Sole si troverà in Capricorno. Giove, il pianeta della fortuna, sta per approdare in Pesci. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sentirai che lentamente stai recuperando chiarezza, stai ritrovando la strada, dopo un periodo di grande disorientamento. Vedrai che il prossimo anno ti aiuterà a liberarti di tutte le tensioni interiori che ti hanno afflitto a lungo. In amore dovresti evitare le storie che ti fanno stare male, anche se ti stuzzicano.

11° – Ariete

Oggi dovrai usare ancora molta cautela in amore. Se nelle prossime ore ti sentirai un po’ giù di corda, privo di prospettive per il futuro, sforzati di farti scivolare queste sensazioni di dosso. In realtà qualcosa ha già cominciato a muoversi, anche se non si vedono risultati evidenti. La primavera del 2022 saprà ricompensare tutti i tuoi sforzi: tieni duro!

10° – Gemelli

Oggi, nonostante una splendida Luna nel segno dell’amica Bilancia illuminerà il tuo cuore, dovrai fare i conti con una profonda stanchezza. Dovresti cercare di riposare un po’ di più, ricaricare le batterie in vista del prossimo anno. A Capodanno la Luna sarà in opposizione: ti converrà programmare qualcosa di tranquillo e poco impegnativo per quel giorno!

9° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi la presenza della Luna nel tuo spazio zodiacale raddoppierà la tua parte più insicura, le esitazioni, il timore di non farcela, non essere all’altezza delle nuove opportunità che ti stanno capitando in questi giorni. Dovrai impegnarti per scacciare queste incertezze e arrivare al 2022 con più entusiasmo, più fiducia.

Posizioni medie

8° – Capricorno

Oggi, sebbene tu sia ancora uno fra i segni protagonisti di questo periodo, potresti sentire gli ultimi strascichi della Luna in aspetto contrario. Approfitta di questa giornata, per staccare il cervello dai pensieri pratici e goderti un meritato riposo. Sta per concludersi un anno soddisfacente, in cui sei cresciuto parecchio, hai affrontato cambiamenti importanti e ti sei preso anche qualche bella soddisfazione.

7° – Scorpione

Oggi potresti avere intuizioni illuminanti: non sottovalutarle! Nei prossimi giorni la Luna raggiungerà il tuo segno e regalerà un nuovo slancio ai sentimenti, all’amore, alle emozioni. Anche chi ha chiuso una relazione da poco tempo, potrà rimettersi in gioco con successo. Sul fronte lavorativo ti converrà fare attenzione ai piccoli diverbi che potrebbero nascere, se t’intrometterai in una questione che non ti riguarda.

6° – Leone

Secondo l’oroscopo di oggi le stelle ti incoraggeranno a fermarti e rilassarti un po’. Perfino un guerriero come te ha bisogno di riposare, di tanto in tanto! Nonostante tu abbia grande forza e determinazione, sei appena uscito da un periodo molto faticoso che ti ha visto affrontare e, spesso vincere, sfide complicate. Adesso regalati una meritata pausa! Prudenza in amore e in famiglia.

5° – Acquario

Oggi ti sveglierai con una bella verve, una bella carica di energia e tanta voglia di fare nuovi propositi per il prossimo anno. L’ideale sarebbe avere accanto a te una persona capace di spalleggiarti, di sostenerti nei tuoi progetti. Se così non fosse, non demoralizzarti! Hai abbastanza forza per tutti. Possibili disagi con i nati in Bilancia e in Cancro: fai attenzione!

4° – Pesci

Oggi comincerai a percepire l’imminente entrata di Giove, il pianeta della fortuna, nel tuo segno. Molto presto molte cose cambieranno. Tu riuscirai a liberarti delle tensioni, del malessere che ti ha afflitto finora. Potrai riportare la serenità nella tua vita, in famiglia se di recente ci sono stati problemi. Il 2022 sarà un anno che premierà soprattutto l’amore, le coppie più solide e i cuori solitari disposto a rimettersi in gioco.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica meriti ancora il podio, anche se nel corso di questa giornata potresti essere assalito da una certa agitazione. Si tratterà di un piccolo intoppo legato a un accordo, un contratto, una somma di denaro che tarda ad arrivare. Cerca di mantenere la calma e, soprattutto, non riversare in amore, in famiglia, la tua tensione nervosa. Belle notizie all’orizzonte!

2° – Toro

Oggi sarai al secondo gradino della nostra classifica dei segni favoriti dalle stelle. Del resto, con il Sole, Venere e Mercurio in ottimo aspetto non potrebbe essere altrimenti. Da giorni stai recuperando forza, grinta e la voglia di prenderti una rivincita personale, di cambiare la tua vita in meglio, sotto ogni punto di vista. E, con un cielo del genere, sarà possibile riuscirci! Giornate promettenti per l’amore.

1° – Sagittario

Oggi sarai al primo posto della astro-classifica. Finalmente hai riscoperto la tua natura più entusiasta, avventuriera, la voglia di esplorare nuovi confini, di riprenderti la libertà che ti è mancata negli ultimi tempi. D’ora in poi guai a chi oserà fermarti! Ti aspettano settimane molto stuzzicanti per l’amore. Chissà che perfino qualche single più caparbio non s’innamori di punto in bianco…