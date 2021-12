Oroscopo Paolo Fox domani, 29 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 29 dicembre 2021. La Luna in Scorpione proteggerà le storie d’amore dei segni d’acqua. Il Sole in Capricorno darà una bella carica di energia ai segni di terra. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a ritrovare più fiducia e ottimismo, anche se avrai giorni nervosi, piuttosto tormentati. Nel 2022 avrai la tua rivincita personale, ma dovrai pazientare fino a maggio. Dalla primavera a ottobre le stelle ti offriranno grandi occasioni. Sfrutta questo periodo per iniziare a pensare a qualcosa in più, per seminare in vista dei mesi primaverili.

TORO: domani sarà un’altra giornata impegnativa e dinamica. Anche se finora hai dovuto combattere contro Saturno dissonante, specie sul fronte economico, dallo scorso autunno sembra che qualcosa sia cambiato. Urano nel segno ti ha spronato a innovare il tuo lavoro. D’ora in poi avrai modo di confermare le nuove decisioni prese. Il prossimo anno ti permetterà di fare passi avanti, ma dovrai impegnarti molto e fissare obiettivi precisi. Chi non è innamorato, vuol dire che non ha voluto mettersi in gioco, perché con un cielo del genere le premesse c’erano tutte! Favoriti i grandi progetti di coppia.

GEMELLI: domani il nuovo transito di Giove in Pesci potrebbe causare qualche piccola controversia contrattuale, un ritardo in un accordo. Il 2022 sta per cominciare e la tua priorità sarà recuperare forza fisica, ricostruire un tuo equilibrio emotivo. Chiuderai il 2021 con la Luna in opposizione: saranno molti i Gemelli che sceglieranno di festeggiare il Capodanno con poche persone, le più fidate. A gennaio e febbraio sarai messo di fronte a decisioni di lavoro importanti.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina sarai ancora un po’ annebbiato, ma dal pomeriggio in poi le cose cominceranno a migliorare. Giove inizierà un nuovo passaggio che sarà particolarmente buono per te. Potrai cominciare a fare nuove scelte per il tuo benessere, sia in amore, sia nel lavoro. Se per stare meglio dovrai rinunciare a un progetto professionale, a una situazione particolare che ti faceva male, allora ben venga!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sentirai una profonda stanchezza addosso. È probabile che non vorrai sentire nessuno, stare lontano da tutto e tutti. Approfitta di queste giornate, per riposare un po’ di più e ricaricare le pile. Tra venerdì e sabato avrai una splendida Luna a favore che ti aiuterà a fare tante cose: prova ad arrivare al Capodanno più in forma. E comincia a pensare al prossimo anno, ai nuovi progetti di lavoro o di coppia.

VERGINE: domani e giovedì si preannunciano due giorni molto attivi, perfetti per cominciare a fare ordine nella tua testa e nelle cose in vista del prossimo anno. Tu sarai uno fra i segni più favoriti del 2022 a patto che ci arrivi programmato, con una scaletta pronta di tutti gli eventi prossimi. A Capodanno dovrai fare i conti con la Luna in quadratura: sarà facile voler festeggiare l’ultimo dell’anno in tranquillità, per conto tuo o con poche persone.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani continuerai a fare i conti con diversi pianeti opposti che ti stanno disturbando parecchio. Sappi, però, che sono pianeti veloci, per cui questo periodo avverso, conflittuale è solamente di passaggio. Durerà poche settimane. Forse qualcuno ha già avuto modo di ricevere conferme importanti nel lavoro, qualcun altro le avrà presto. I veri risultati li vedrai da marzo in poi, nel frattempo continua a impegnarti con fiducia, In amore se da tempo stai vivendo dei conflitti, dovresti cominciare a domandarti se al tuo fianco hai la persona giusta.

SCORPIONE: domani sarai ancora incredibilmente intuitivo, capace di intendere le cose prima degli altri. Gli Scorpione uomini dovrebbero provare a essere meno ostinati nei loro principi e di non irritarsi troppo facilmente. Le donne, invece, dovrebbero rispolverare un amore perduto, una vecchia fiamma, anche solo part-time. Ti aspetta un bel Capodanno, ma la novità più bella di questi giorni è sicuramente il nuovo transito di Giove in Pesci che porterà novità interessanti, specie a chi è nato a fine ottobre.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani potrebbe essere una giornata un po’ fiacca, ma ti aspetta una seconda metà della settimana decisamente avvincente. Avrai forza e vitalità e potrai perfino innamorarti. Occhio solo a non infilarsi in situazioni complicate, non cominciare due storie insieme! Il tuo Capodanno sarà accompagnato dalla Luna nel segno: organizza qualcosa di speciale, di divertente per quel giorno. Nei prossimi giorni potrai fare nuovi progetti, liberarti di qualche fardello di troppo.

CAPRICORNO: domani continuerai a essere uno fra i segni più forti del momento. E il prossimo anno comincerà alla grande. A gennaio e febbraio avrai ancora molti pianeti in aspetto favorevole, sarai fortunato nelle acquisizioni, in amore, vivrai grandi emozioni. Sono molti i Capricorno che chiudono quest’anno soddisfatti di ciò che hanno ottenuto. Forse i più contenti saranno quelli che hanno deciso di rinunciare a qualche progetto ambizioso per concentrarsi di più sui propri affetti. Sta per iniziare un periodo molto fertile.

ACQUARIO: domani e i giorni seguenti saranno molto utili per cominciare a valutare nuove direzioni da prendere. Dovrai, però, provare anche a recuperare forza, perché da giorni sei molto affaticato, forse per via di un problema urgente che hai dovuto affrontare. Sarà importante trovare un giusto compromesso tra ciò che desideri realizzare e le tue responsabilità famigliari, i tuoi legami. Dovrai iniziare a pensare a quello che ti renderebbe felice, ma senza buttare all’aria cosa hai costruito finora.

PESCI: domani avrai la Luna favorevole e Giove nel tuo cielo! Finalmente comincerai a vedere le cose in maniera diversa e vedrai che entro febbraio riuscirai a tornare in pista. Qualcuno riuscirà perfino a guarire da un malessere che lo ha afflitto a lungo. Ora ciò che conta è dimenticare il passato e le tensioni vissute e concentrarsi esclusivamente sul futuro che ti sarà possibile raggiungere traguardi importanti.