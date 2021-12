Oroscopo Branko domani, 30 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 30 dicembre 2021. Mancano due giorni al nuovo anno. Come si chiuderà il 2021 dei segni zodiacali? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani, complice il nuovo ingresso della Luna nel cielo dell’amico Sagittario, potresti avere voglia di organizzare una fuga sexy. Sarà un modo piacevole per festeggiare l’ultimo dell’anno!

TORO: domani comincerai a recuperare la fiducia nel domani. In questo momento sei sostenuto da un cielo molto forte che resterà tuo alleato anche a gennaio e febbraio. Potrai fare grandi cose, apportare cambiamenti radicali nel lavoro, realizzare progetti di coppia ambiziosi.

GEMELLI: domani più di un Gemelli sarà in partenza, bagagli in mano. Sarà utile e importante approfittare di queste ultime giornate dell’anno per staccare la spina e ricaricare le batterie. Con la Luna opposta avrai voglia di festeggiare il Capodanno lontano da tutto e tutti.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani potrai contare sulla complicità di due notevoli alleati astrali: la Luna in Scorpione, fino a sera, e Giove nel segno dei Pesci. Sta per cominciare un periodo di grande recupero in amore in cui potrebbero arrivare anche piccoli colpi di fortuna.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sera la Luna diventerà favorevole. Saranno molti i nativi in Leone che avranno appuntamento sotto il vischio con una persona speciale per scambiarsi gli auguri. Sfrutta queste giornate di festa per rilassarti, recuperare in amore.

VERGINE: domani sarà una bella giornata in cui avrai voglia di dare spazio all’amore o trascorrere del tempo insieme agli amici. Approfittane, per fare qualcosa di piacevole. A Capodanno, purtroppo, sentirai il pese della Luna in quadratura che ti renderà più fiacco e scontroso.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani dovrai usare un po’ di cautela in amore. Sarà indispensabile tenere sotto controllo la tua gelosia! Queste stelle potrebbero renderti molto goloso a tavola: non esagerare!

SCORPIONE: domani la Luna nel segno ti accompagnerà dritto al traguardo! Ora che il cielo sta cambiando forma, potrai tornare in pista e realizzare cose importanti. Ti aspetta un 2022 di riscatto, successo, guadagni e piccoli colpi di fortuna.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: il 2021 sta per chiudersi alla grande, con una splendida Luna nel segno. Negli ultimi giorni hai ritrovato l’entusiasmo e la voglia di rimetterti in gioco e coinvolgere gli altri in qualche progetto ambizioso per il futuro. Il prossimo anno ti offrirà le risorse necessarie a realizzarlo!

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarai colto da un’improvvisa ondata d’amore che ti invierà Venere, ancora nel segno. Concluderai il tuo anno all’insegna dell’amore, degli affetti e pieno di soddisfazione. Gennaio e febbraio saranno due mesi che confermeranno queste emozioni.

ACQUARIO: domani comincerai a percepire i primi bagliori di un nuovo mondo che potrai costruire con le tue mani. Adesso hai la lucidità e l’entusiasmo necessari a cominciare una nuova strada, decisamente più autentica e gratificate di quella percorsa finora.

PESCI: domani, complice la Luna nel segno dello Scorpione, sarai letteralmente pazzo d’amore. D’ora in avanti nessuno potrà fermare più le coppie solide, determinate a fare progetti importanti per il futuro. Già a partire da gennaio sarà possibile muovere i primi passi.