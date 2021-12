Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 30 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, giovedì 30 dicembre 2021. Sta per finire il 2021. L’anno si concluderà con la Luna nel segno del Sagittario e Giove da pochi giorni approdato in Pesci. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone potrà darsi appuntamento sotto il vischio con la sua dolce metà e scambiarsi auguri sereni e amorevoli. Dovrebbe trascorrere gli ultimi giorni del 2021 all’insegna dell’amore e del relax. La Vergine domani sentirà la voglia di passare le prossime giornate con il partner e pochi amici, lontano dal chiasso caratteristico del Capodanno. Nelle prossime ore la Bilancia, se non presterà attenzione, rischierà di diventare troppo gelosa e troppo golosa: occorrerà particolare prudenza! Infine, lo Scorpione potrà fare gli ultimi passi che lo porteranno dritto al traguardo. Il suo anno si chiuderà con un bel successo.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone avrà ancora delle cartucce da sparare, anche se la stanchezza farà capolino da dietro l’angolo. Meglio non strafare e sfruttare le vacanze per riposare un po’. Domani la Vergine sarà ancora uno fra i segni più forti dello zodiaco. D’ora in poi potrà aspettarsi buone notizie e perfino qualche piccolo colpo di fortuna. La Bilancia domani potrà tornare in pista. Il 2022 le permetterà di liberarsi di molte tensioni, ma dovrà trovare il coraggio di prendere decisioni radicali. Infine, lo Scorpione sentirà nell’aria una ventata di novità importanti, provocata dal nuovo transito di Giove nel segno dei Pesci. Se finora ha dovuto affrontare molte difficoltà, d’ora in poi la sua strada sarà meno accidentata.