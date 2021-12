Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 29 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. Give saluterà il segno dell’Acquario per traslocare in Pesci. D’ora in poi i segni d’acqua potranno aspettarsi piccoli colpi di fortuna! Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi Giove, il pianeta della fortuna, non sarà più in aspetto favorevole. Come conseguenza non avrai grossi problemi, ma dovrai fare particolare attenzione agli aspetti burocratici, legali, alle scadenze. Se incorrerai in un ritardo contrattuale, non perdere la pazienza.

11° – Leone

Oggi sarai assalito da una profonda stanchezza che ti inviterà a fermarti. Nonostante tu sia ancora molto forte e pieno di voglia di fare, dovresti procedere passo dopo passo. Avrai tutto il tempo necessario per realizzare gli obiettivi che vorrai prefiggerti, nel frattempo dovresti ricaricare le batterie, perché sono scariche da giorni.

10° – Sagittario

Oggi si preannuncia una giornata un po’ fiacca, ma da giovedì sera potrai recuperare. Il Capodanno sarà illuminato da una splendida Luna nel tuo segno che ti permetterà di vivere momenti magici, ricchi di emozioni e, se lo vorrai, perfino farti innamorare. Cerca solo di non infilarti in situazioni complicate, non iniziare due storie in contemporanea.

9° – Ariete

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, e nei giorni a venie, dovrai impegnarti per ritrovare più fiducia nel futuro e più ottimismo e non diventare preda di troppi dubbi o scatti d’ira. Anche se stai lavorando sodo e non vedi ancora dei risultati, non scoraggiarti! La prossima primavera ti ripagherà di tutti gli sforzi compiuti.

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi potresti essere tormentato ancora da alcuni down, provocati dai molti pianeti dissonanti. Si tratterà di un nuvolone di passaggio, perché il prossimo anno questi pianeti cominceranno dei transiti nuovi, più favorevoli. Forse qualcuno ha già ricevuto una buona notizia, la conferma di un lavoro, un contratto. Tieni duro e vai avanti con fiducia.

7° – Acquario

Oggi sarà la giornata ideale per iniziare a considerare nuove direzioni da intraprendere il prossimo anno. Ciò che conta adesso è non vedere le persone intorno come degli ostacoli ai tuoi sogni e, soprattutto, ricaricare le pile. Anche se sei in cerca di nuovi stimoli, è probabile che dovrai trovare un giusto compromesso tra ciò che desideri tu e i legami affettivi, le tue responsabilità.

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi Giove comincerà un passaggio molto favorevole che porterà nella tua vita una ventata d’aria fresca. Forse la tua giornata comincerà in maniera un po’ confusa, ma con il trascorrere delle ore migliorerà. È tempo di pensare al proprio benessere, di fare scelte che portino più serenità nella tua vita, anche se significherà chiudere un progetto o una situazione che non ti faceva stare bene.

5° – Scorpione

Oggi avrai buone intuizioni non sottovalutarle, perché potrebbero portarti lontano. Sul fronte lavorativo stai per cominciare un periodo decisamente più gratificante, anche dal punto di vista economico. Dovresti evitare, però, di metterti in mezzo in questioni che non ti riguardano, tenere a freno la lingua. Novità interessanti all’orizzonte!

4° – Vergine

Oggi sarai sempre uno fra i segni favoriti del momento, ma dovrai fare i conti con il nuovo transito di Giove. Il pianeta diventerà opposto: questo vuole dire che potresti avere qualche intoppo nel rinnovo di un contratto, nella conclusione di un accordo, un compromesso. Occorrerà prudenza con la burocrazia, le questioni amministrative, le scadenze. Meglio fare un bel programma con tutti gli appuntamenti per i prossimi due mesi.

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai al terzo gradino del podio. I segni di terra sono i più forti del periodo e possono contare sulla protezione di Sole, Mercurio e Venere e da poche ore anche di Giove. Oltretutto, tu ospiti da tempo Urano nel tuo segno che ti ha sostenuto nell’affrontare dei cambiamenti importanti a livello lavorativo. Ottimo momento anche per l’amore.

2° – Pesci

Oggi accoglierai Giove nel segno. Quello che ti chiede il cielo adesso è di lasciare il passato, le delusioni, i dolori sentimentali e famigliari e cominciare a guardare avanti con più speranza. Ti aspettano mesi molto stimolanti, sia in amore, sia nel lavoro. Potrai perfino superare difficoltà che ti hanno tormentato a lungo, ma tu dovrai fare la tua parte, metterci più entusiasmo.

1° – Capricorno

Oggi sei ancora la primo posto della classifica, protagonista indiscusso di questo periodo. Il passaggio dal vecchio al nuovo anno sarà accompagnato da molti pianeti in aspetto favorevole. Sono molti i nativi in Capricorno che potranno già ritenersi soddisfatti di quello che hanno realizzato finora, nonostante le difficoltà evidenti per tutti. Il 2022 comincerà col botto!