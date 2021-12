Oroscopo Paolo Fox domani, 30 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 30 dicembre 2021. Giove in Pesci da pochissime ore regalerà nuove opportunità ai segni d’acqua. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani non sarà una giornata particolarmente attiva e stimolante, ma ti inviterà a cominciare a occuparti del futuro. IL 2022 non ti rivoluzionerà la vita in pochi giorni fin da subito, ma ti aiuterà a costruire piano piano grandi cose. A marzo partirà un periodo molto promettente. Per il momento, programma un bel Capodanno, perché sarà illuminato da una magnifica Luna.

TORO: domani si preannuncia un giorno molto indaffarato, con tante cose da fare. La Luna in opposizione potrebbe farti salire anche un’enorme stanchezza. Da settimane è cominciato un cambiamento importante nel lavoro, stimolato da Urano nel tuo segno da un po’ e adesso supportato da Giove in Pesci. Anche chi ha appena iniziato un progetto, potrà ottenere qualcosa in più. Gennaio e febbraio saranno due mesi intriganti per l’amore.

GEMELLI: domani comincerà il conto alla rovescia per il Capodanno. Non sarà un ultimo dell’anno così brioso per te. La Luna opposta potrebbe farti saltare un programma o suscitare in te la voglia di startene per i fatti tuoi, con pochi amici, lontano dal chiasso. Novità interessanti sul fronte lavorativo in arrivo.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai recuperare un po’ di serenità in più. Ne hai un gran bisogno, perché gli ultimi due mesi ti hanno visto combattere con molti turbamenti interiori, molte insicurezze riguardo l’amore, il tuo futuro. Sono molti i nati in Cancro che in questo momento si stanno avvicinando alla spiritualità, a una ricerca interiore per trovare risposte ai loro problemi.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani avrai un bel piglio battagliero e la voglia di pensare al futuro. Potrebbe ritrovarti stranito per qualsiasi cosa, appesantito per un nonnulla. Questi ultimi giorni dell’anno dovrebbero essere all’insegna del relax! Tutt’al più potrai concentrarti su qualche programma piacevole per il Capodanno, considerato che sarà caratterizzato da una bellissima Luna. Chi è legato sentimentalmente a una persona da parecchio potrebbe diventare un po’ lontano dal punto di vista emotivo, poco presente e attento all’altro.

VERGINE: domani la settimana continuerà a essere foriera di buone notizie e fortuna. A partire da giovedì sera, però, ti converrebbe evitare lo stress, le situazioni chiassose, caotiche, perché la Luna in quadratura potrebbe renderti molto stanco. Se non avrai gran voglia di festeggiare il Capodanno in mezzo al caos, non fartene un cruccio! Organizza qualcosa di più tranquillo, insieme a pochi amici.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani potrai tornare in pista. L’importante è mettersi nell’ottica che i prossimi mesi saranno contraddistinti da grandi scelte e questo varrà ancora di più per le Bilancia che hanno tensioni in amore o nel lavoro. Nonostante tu sia un amante della pace e delle vie diplomatiche, dovrai tirare fuori coraggio e spirito combattivo e affrontare le prossime sfide con grinta.

SCORPIONE: domani avvertirai i primi segnali di un‘aria nuova, un’aria che si preannuncia ricca di opportunità. Inoltre, la Luna nel segno ti stimolerà a fare molte cose, a rivedere i tuoi progetti, fare nuovi programmi. Il passaggio di Giove in Pesci ha dato via a un periodo importante, in cui potrai diventare protagonista della scena. Marzo 2022 sarà un mese molto interessante. L’unica raccomandazione è di non strafare, non esagerare, lascia spazio anche agli altri.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avvertirai l’avvicinarsi del Capodanno, dell’imminente ingresso della Luna nel segno. Ritroverai entusiasmo, la voglia di fare nuovi progetti per il futuro e coinvolgere altre persone. Chi lavora in autonomia e chi aspetta da tempo dei soldi, avrà belle sorprese entro febbraio. Dovresti sfruttare questo periodo per recuperare anche in amore.

CAPRICORNO: domani starà per chiudersi un anno ricco di soddisfazioni che cederà il passo a un 2022 altrettanto importante. I più contenti saranno i Capricorno che hanno scelto di dare più spazio all’amore, agli affetti famigliari, sacrificando qualche progetto in più, ma che hanno trovato un migliore equilibrio. A gennaio e febbraio saranno possibile occuparsi di progetti molto ambiziosi.

ACQUARIO: domani sarà una giornata sottotono. Cerca di non stancarti troppo, soprattutto fisicamente. Nel complesso, stai vivendo un momento molto interessante in cui senti di fare qualcosa di più per il lavoro, per ottenere successo. Dovresti fare più attenzione alla famiglia, ai rapporti tra genitori e figli, perché negli ultimi giorni ci sono state piccole preoccupazioni.

PESCI: domani dovrai deciderti a cominciare il nuovo anno con maggiore ottimismo e leggerezza. Ora che Giove è nel segno puoi aspettarti grandi cose, puoi liberarti di quelle tensioni famigliari che ti hanno turbato a lungo. Gennaio e febbraio saranno due mesi molto importanti, che regaleranno la possibilità di una grande svolta, ma tu dovrai buttarti alle spalle le preoccupazioni, i disagi vissuti finora.