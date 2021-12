Oroscopo Branko domani, 31 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 31 dicembre 2021. Siamo arrivati alla fine del 2021. Come concluderanno l’anno i segni dello zodiaco? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, ecco l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani una bellissima Luna illuminerà la conclusione dell’anno. Organizza qualcosa di speciale per questa sera. La notte di San Silvestro ti regalerà conquiste in amore, viaggi, nuovi incontri e divertimento.

TORO: domani potrai chiudere il 2021 in bellezza, con Venere, Mercurio e Giove in aspetto ottimo. Oltretutto domenica ci sarà anche una magnifica Luna in Capricorno a farti terminare la settimana in grande stile. Goditi questo momento di forza.

GEMELLI: domani il Capodanno sarà contraddistinto dalla Luna in opposizione. Ti converrà non lasciare nulla al caso, ma organizzare qualcosa di piacevole, con persone che ti piacciono, non ti annoiano. Ti aspettano 48 ore un po’ sottotono.

CANCRO: Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani dovresti mettere da parte i doveri, i tuoi turbamenti interiori e goderti una conclusione dell’anno più serena e divertente, facendo quel che più ti piace e con chi preferisci.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani ci sarà la fatidica notte di San Silvestro che sarà illuminata da una Luna amorosa. Dopo due giornate piuttosto appannate, finalmente potrai ritrovare più verve e voglia di divertirti insieme agli altri. Non dimenticare i sentimenti…

VERGINE: domani il Capodanno sarà accompagnato da una Luna contraria. Ecco, perché sarebbe il caso di programmare una serata tranquilla, senza troppa confusione intorno, circondato solo da persone che stimi. In amore servirà prudenza.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani una Luna stuzzicante rischiarerà la notte del 31. Dopo giornate trascorse tra alti e bassi, avrai voglia di scatenarti come non facevi da tempo. Sarà il modo migliore per accogliere un 2022 pieno di sorprese!

SCORPIONE: domani sarà un crescendo di emozioni piacevoli che avrà il suo culmine domenica prossima, quando la Luna transiterà nel segno del Capricorno. Stai vivendo giorni di grande forza: approfittane, per dare spazio ai sentimenti, alle nuove storie d’amore.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani, con questa splendida Luna nel segno, sarai il protagonista del Capodanno. L’ideale sarebbe organizzare qualcosa di divertente insieme agli amici oppure regalarti un piccolo viaggio in compagnia della tua dolce metà.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani ti aspetta un Capodanno che sarà all’altezza di questo 2021, delle soddisfazioni che ti ha riservato. Inoltre, domenica una bellissima Luna approderà nel tuo segno e ti farà chiudere la settimana alla grande.

ACQUARIO: domani festeggerai la chiusura di un anno e l’inizio di una nuova vita per te, diversa, più libera e autentica. Questo 2021 ti ha fatto capire con chiarezza cosa desideri in futuro, quale direzione vorrai dare alla tua esistenza d’ora in avanti. In questi giorni puoi recuperare in amore.

PESCI: domani la Luna in dissonanza potrebbe suscitarti qualche momento di malinconia o di stanchezza. Ti converrà fare programmi tranquilli, non pretendere troppo da te e dagli altri. Pensa, piuttosto, al nuovo anno che comincerà con un magnifico transito di Giove nel segno.