Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 30 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 30 dicembre 2021. Da pochissimo Giove ha raggiunto il segno dei Pesci, mentre la Luna sta per lasciare lo Scorpione e approdare in Sagittario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi comincerai a percepire l’imminente opposizione della Luna. Dalla sera in poi è probabile che crescerà il desiderio di startene per i fatti tuoi, lontano da tutto e tutti. Qualcuno dovrà fare i conti con molta stanchezza, qualcun altro vedrà saltare un programma per Capodanno.

11° – Toro

Oggi sarà una giornata molto impegnativa, in cui dovrai destreggiarti tra molte cose da fare. Con il trascorrere delle ore potrebbe affiorare una profonda stanchezza che ti inviterà a concludere il giovedì e concederti un meritato riposo. Ti aspettano due mesi ricchi di novità e occasioni importanti: non dovresti sparare le ultime cartucce tutte insieme.

10° – Acquario

Oggi sarà un giorno piuttosto sottotono. Non affaticarti troppo, non ne varrà la pena. Cerca di dosare le tue energie per il prossimo anno, perché avrai nuovi progetti su cui lavorare, dovrai portare avanti la tua piccola rivoluzione personale. La tua famiglia ti reclama: non trascurarla!

9° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi avrai la certezza che d’ora in poi le cose cambieranno e tu potrai tornare in carreggiata. Sarà necessario, però, recuperare più coraggio e accettare il fatto che dovrai fare scelte radicali, affrontare qualche nuova sfida. Si tratterà del prezzo da pagare per ritrovare la felicità.

Posizioni medie

8° – Cancro

Oggi sentirai i raggi benevoli di Giove e Luna. Come effetto comincerai a vivere più serenamente, dopo due mesi davvero faticosi. Più di un Cancro sta trovando conforto nella spiritualità, in una ricerca interiore che lo sta, gradualmente, liberando dalle tensioni vissute finora, soprattutto in amore.

7° – Scorpione

Oggi la Luna sarà ancora nel tuo segno fino a sera. Giove nel cielo dell’amico Pesci sta cominciando a fare sentire il suo influsso. Dopo un anno particolarmente duro, adesso puoi intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Il 2022 sarà un anno che ti permetterà di recuperare parecchio e ottenere perfino qualche rivincita personale.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi non sarà una giornata memorabile, ma non ti mancherà la voglia di progettare il tuo futuro. E farai bene, perché fra pochi mesi accoglierai Giove nel tuo segno e sarai uno fra i segni più favoriti dello zodiaco. Non smettere di credere in ciò che fai, anche se non vedi ancora risultati concreti.

5° – Pesci

Oggi per te comincerà una nuova fa se di vita, contraddistinta dalla protezione di Giove nel segno. Sarà sempre più chiara la necessità di buttarsi alle spalle il passato e le tensioni vissute, per dare vita a nuove opportunità, molto più felici e gratificanti. Si preannuncia un 2022 molto interessante.

4° – Vergine

Oggi ti aspetta un giovedì di grande forza, in linea con il resto della settimana, ma verso sera la Luna diventerà contraria. Ti converrà organizzare una fine dell’anno tranquilla, circondato da poche persone e lontano dal chiasso. Non infilarti in situazioni stressanti che potrebbero metterti sotto pressione.

Podio

3° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica neppure oggi perderai il tuo spirito intraprendente, battagliero che ti ha accompagnato negli utili giorni. Anche se avrai entusiasmo e grinta da vendere, dovresti sfruttare le prossime giornate per ricaricare le pile e passare del tempo insieme ai tuoi cari. Non trascurare l’amore.

2° – Capricorno

Oggi avrai voglia di fermarti e fare un bilancio di quest’anno. Un 2021 che si concluderà in maniera decisamente soddisfacente. Potrai essere fiero di te stesso, dei traguardi raggiunti e soprattutto delle scelte fatte in amore, in famiglia. Più di un Capricorno ha capito quanto sia importante rinunciare a un successo in più, per i propri affetti.

1° – Sagittario

Oggi sarai il protagonista indiscusso dello zodiaco. Fra poche ore la Luna approderà nel tuo segno e potrai festeggiare una fine dell’ano in maniera spumeggiante. Sarai l’intrattenitore, quello che trascina gli altri, il simpaticone di sempre, il Sagittario energico e coraggioso, pronto a ricominciare da capo.