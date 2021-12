Oroscopo Paolo Fox domani, 31 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 31 dicembre 2021. La Luna sarà nel segno del Sagittario e regalerà un Capodanno coi fiocchi ai segni di fuoco. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani una bellissima Luna ti permetterà di avere qualcosa in più. Chi è in cerca di un riscatto personale, chi ha bisogno di più stabilità riuscirà a trovarla il prossimo anno, specie da maggio in poi con l’ingresso di Giove nel segno. Sfrutta il Capodanno per riavvicinarti al partner, riportare una migliore complicità nella coppia.

TORO: domani potrai chiudere l’anno in grande stile, mentre domenica la settimana terminerà con una splendida Luna. Oltretutto, gennaio e febbraio si preannunciano due mesi molto promettenti per il lavoro: anche se dovrai chiarire certe questioni, non sarai solo! L’inizio del 2022 sarà perfetto per gettare le basi a nuove situazioni. Novità in vista.

GEMELLI: domani sarà indispensabile programmare qualcosa di piacevole insieme a persone divertenti e simpatiche. Con questa Luna in opposizione se ti ritroverai a passare il Capodanno con seccatori o noiosi, finirai con lo sciupare la serata. In questo momento di manca un po’ della tua proverbiale leggerezza, perché appesantito da qualche pensiero di troppo. Se pensi al 2022, ricorda che sarà un anno di grandi risorse.

CANCRO: Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti mettere da parte le relazioni, le difficoltà emotive e fare ciò che ti piace, stare con persone che ti fanno stare bene. Da settimane hai avviato una profonda trasformazione interiore che inevitabilmente cambierà anche l’amore. Forse, qualche Cancro ha già cambiato idea riguardo una persona…

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani finalmente ritroverai nuova verve, dopo alcuni giorni di torpore. Ti aspetta un Capodanno spumeggiante e chissà che tu non riesca perfino a vincere una nuova sfida. Non ci sarà modo migliore di iniziare un 2022 che ti riserverà non poche sorprese. Le soddisfazioni ottenute finora non saranno nulla in confronto a cosa potrai realizzare il prossimo anno. Unico neo i soldi: fai molta attenzione!

VERGINE: domani avrai voglia di passare un Capodanno tranquillo con una buona compagnia, ma lontano dal chiasso delle feste. Nelle prossime 48 ore sii prudente, specie in amore, perché questa Luna in Sagittario potrebbe renderti più critico e puntiglioso del dovuto. Qualcuno potrebbe restare deluso dal comportamento di una persona.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e dopodomani saranno 48 ore molo intriganti: sfruttale al massimo, per ritrovare più stimoli, un po’ di verve in più. In questi giorni potresti sentirti piuttosto annoiato e avresti un gran bisogno di novità, di una sferzata di energia. Domenica si preannuncia una giornata un po’ sottotono.

SCORPIONE: domani continuerai a essere sostenuto da stelle molto forti, Giove fra tutte. Sono giorni che aiutano a trovare soluzioni efficaci, fare nuovi programmi per il futuro, che si discostano radicalmente da quelli passati, più interessanti e stimolanti. L’amore favorito: non trascurarlo. Domenica avrai una marcia in più!

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani la Luna nel segno ti regalerà talmente tanta vitalità che potresti passare perfino il Capodanno da solo e stare bene. Meglio, però, se organizzerai qualcosa di piacevole insieme agli altri. Entro domenica arriveranno novità importanti sul fronte lavorativo. Sarà indispensabile chiarire alcuni punti di un contratto o un’acquisizione.

CAPRICORNO: domani emanerai luce da tutti i pori. A quanto pare adesso non ci sono più stelle offuscate e buie e tu sei talmente pieno di carisma e radiosità che farai innamorare chiunque ti stia accanto. Chi non ha già ottenuto qualche grosso risultato, lo avrà presto,m nel lavoro o in amore. Sono molti i Capricorno che stanno decidendo di dare più importanza ai sentimenti, a discapito di un successo in più.

ACQUARIO: domani potrà dare il via a una vita più libera, nuova, radicalmente cambiata. Anche chi ha già cambiato qualcosa nella propria vita, avrà novità interessanti. D’ora in poi, però, sarà utile cercare di dare più solidità e stabilità alla direzione che stai prendendo. Non dimenticare l’amore, perché le stelle sono molto favorevoli!

PESCI: domani e sabato saranno due giornate sottotono. Ti converrà non strapazzarti troppo, stare con persone piacevoli e cercare di non crogiolarti troppo nella malinconia. Concentrati, invece, sul prossimo anno, perché Giove da pochi giorni nel tuo segno, premierà chi è ambizioso, affamato di successo e di nuove soddisfazioni.