Oroscopo Branko domani, 1 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 1 gennaio 2022. Il 2021 ha ceduto il passo a un nuovo anno. Partirà con il piede giusto? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, ecco l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani comincerà un nuovo mondo: benvenuto! Il Sole e Venere sono in Capricorno, freddi e un po’ calcolatori. Il mare non è ancora calmo, ci sono banchi di ghiaccio che il tuo caldo cuore arietino non è riuscito a sciogliere.

TORO: domani il nuovo anno comincerà con una stella meravigliosa a darti il benvenuto: la tua amata Venere che da due mesi è in posizione eccellente e ti protegge con il suo mantello verde. La sua azione gentile si prolungherà per altri due mesi e più.

GEMELLI: domani inizierai il 2022 con l’ottimismo che ti contraddistingue, ma anche con una certa diffidenza. Colpa della Luna storta di Capodanno, che potrebbe farti litigare con il tuo amore, e in parte di Giove in Pesci, che distribuisce i favori in modo poco razionale.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani il nuovo anno si aprirà con un magnifico Giove internazionale, che ti incoraggia a esplorare il mondo, a perfezionarti, a studiare altre lingue, altre usanze, altri costumi. Non frenare questo slancio per timore di perdere l’amore.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: il burrascoso 2021 è ormai alle tue spalle e davanti a te si stendono dodici mesi che ti offriranno finalmente delle chance di vittoria. Adesso sei davvero pronto a ricominciare. Il nuovo Giove non ti dispiace affatto, ti darà una mano a procurarti i soldi necessari per realizzare i tuoi ambiziosi progetti.

VERGINE: domani la Luna sarà ancora dissonante, ma già domenica tornerà favorevole. Nelle prossime ore ti converrà evitare gli sforzi, approfittare del giorno di festa per riposare. Punta tutto sulla domenica successiva, quando avrai una schiera di alleati astrali di tutto rispetto.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani la giornata sarà illuminata da una magnifica Luna in Sagittario, mentre domenica la Luna Nuova in Capricorno, affiancata da una Venere piuttosto ostile, potrebbe provocarti un po’ di ansia.

SCORPIONE: domani il tuo nuovo anno comincerà molto bene. Il nuovo Giove ti inviterà a navigare in un oceano d’amore e di dolcezza. Il pianeta della fortuna sarà aiutato da un nostromo particolare, la bella Venere, che dal Capricorno continuerà a mandarti raggi affettuosi.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai la Luna nel tuo segno. Sarà un inizio di anno col botto! Dovresti approfittare di queste giornate per cominciare a vagliare nuovi, ambiziosi progetti, perché il 2022 si preannuncia un anno particolarmente promettente.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani arriverà il nuovo anno e il pianeta dell’amore si troverà ancora nel tuo cielo. Che compleanno! Inoltre, fra poche ore si formerà la Luna Nuova nel tuo spazio zodiacale, guarda caso all’ora del vespro, quella di Venere.

ACQUARIO: benvenuto nel tuo secondo anno di Saturno! Il rigoroso pianeta continuerà il suo lavoro: insegnarti a maturare, a diventare adulto, civile. Nel tuo segno ha una grandissima forza, che dovrai sfruttare per raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Giove in Pesci tutelerà il tuo patrimonio personale.

PESCI: il 2022 comincerà con entrambi i tuoi protettori astrali nel segno: Giove e Nettuno. Nonostante quel faticoso Marte in Sagittario, d’ora in poi potrai proseguire la tua personale scalata che potrebbe portarti molto in alto, e non solo a livello professionale.