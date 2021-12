Oroscopo del weekend 1/2 gennaio 2022: ecco le previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Il 2021 ha passato il testimone al nuovo anno. Quali sorprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend sabato sarà una giornata molto importante, illuminata da una bellissima Luna in Sagittario. La dama bianca, però, in tarda serata traslocherà nel segno del Capricorno e diventerà contraria. Domenica più sottotono.

Toro

Il weekend sarà molto promettente, specie domenica quando potrai contare su Luna, Mercurio e Venere in aspetto favorevole. Sabato sarà una giornata in cui potrai recuperare un po’ di tranquillità e forse ottenere anche qualche piccola gratifica in più. Domenica favorirà soprattutto le relazioni, l’amore, i nuovi incontri, le belle emozioni.

Gemelli

Sabato sarà un’altra giornata un po’ fiacca, noiosa, per qualcuno perfino nervosa, mentre domenica andrà meglio! Approfitta di questo fine settimana per rilassarti un po’, recuperare la tranquillità che ti è mancata, anche se la voglia di riprendere in mano i propri progetti è tanta!

Cancro

Come indica l’oroscopo del weekend dovrai fare molta attenzione a non lasciarti sopraffare da troppo pessimismo, dai ricordi passati. Cerca di andare avanti. In amore da giorni manca qualcosa, specie nelle coppie di lungo corso. Forse a mancare è la passione tipica del periodo iniziale e questo fatto non ti fa stare bene con il partner. Meglio approfondire.

Leone

Weekend di grande forza, soprattutto sabato, grazie a una splendida Luna. Da alcune settimane sei tornata a essere protagonista della scena, grazie alla tua intraprendenza, al carisma e all’entusiasmo che ti caratterizza. Un entusiasmo che le persone intorno a te percepiscono. Sfrutta le prossime 48 ore per cominciare a fare nuovi progetti interessanti.

Vergine

Il primo weekend dell’anno partirà decisamente male. Sabato avrai ancora un po’ di confusione mentale, stanchezza, forse perfino agitazione. E purtroppo, nei prossimi giorni potresti andare incontro a qualche piccola seccatura nel lavoro, qualcuno andrà perfino in escandescenza. Servirà avere calma e sangue freddo, anche in amore, dove da tempo si è creato un certo distacco nella coppia. Domenica di recupero.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend sabato ci sarà ancora una Luna interessante a darti la carica necessaria, mentre domenica sarà più fiacca. Approfitta di questo sabato per staccare la spina dai pensieri di ogni giorni, dai molti doveri di cui ti fai carico. Cerca di trovare, però, anche il tempo per cominciare a capire quali rapporti e quali situazione ti converrà portare avanti nel nuovo anno, di chi potrai fidarti d’ora in poi.

Scorpione

Il 2022 comincerà in modo molto stimolante. Da subito arriveranno nuove opportunità da vagliare, novità interessanti. Quest’anno dovresti avere il proposito di non prendere più le situazioni sul personale, soprattutto quando ti fanno stare male. Comincia a farti scivolare le cose addosso! 48 ore molto intriganti per l’amore, forse anche foriere di novità.

Sagittario

Sabato la Luna sarà ancora nel tuo spazio zodiacale: ottima partenza! Ti aspettano mesi particolarmente intrigante, ricchi di nuovi progetti, di occasioni d’oro. Il 2022 si contraddistinguerà per essere un anno di grandi missioni, progetti ambiziosi che riuscirai a concretizzare, nel lavoro e in amore. Rimboccati le maniche e comincia fin d’ora!

Capricorno

Come prevede l’oroscopo del weekend ti aspetta un inizio anno nuovo memorabile. Domenica, in special modo, avrai la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nel segno, Giove in aspetto favorevole: cosa chiedere di più? Sei uno fra i segni più forti del momento. Potrai iniziare a fare nuovi, grandi progetti per il futuro e non avrai bisogno nemmeno di troppe persone intorno. Da solo, con pochi, affidabili punti di riferimento, te la saprai cavare meravigliosamente.

Acquario

Il primo fine settimana del 2022 sarà molto interessante. Da un lato potrai approfittarne, per fare il pieno di energia. Dall’altro lato sarà utile cominciare a stilare una lista dei prossimi obiettivi da raggiungere. Quest’anno sarà importante avere le idee chiare sul da farsi, e mantenere un certo rigore nel portare avanti i tuoi progetti. Così facendo, potrai realizzare cose impensabili!

Pesci

Il fine settimana inizierà con un sabato sottotono, piuttosto confuso. Meglio tenersi lontano dai seccatori, da chi potrebbe crearti ancora più confusione o, peggio ancora, farti tornare con la mente al passato. Bisogna andare avanti e sfruttare al massimo la presenza di Giove nel segno, perché potrebbe offrirti opportunità importanti. Non sprecarle