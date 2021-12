Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 1 gennaio

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, sabato 1 gennaio 2022. Il nuovo anno comincerà con una splendida Luna nel segno del Sagittario. I segni di fuoco potranno accoglierlo con una bella carica di energia in più. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone e la Bilancia avranno l’energia di una bellissima Luna nel segno del sagittario. Cominceranno il nuovo anno con particolare verve. Per la Vergine, invece, domani occorrerà molta prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. La Luna in quadratura potrebbe renderlo molto nervoso o suscettibile. Infine, lo Scorpione accoglierà il 2022 con uno splendido Giove, non più dissonante. Da qui in avanti la sua strada sarà decisamente meno accidentata.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone comincerà il nuovo anno avvolto da un alone di energia, forza e carisma che conquisterà tutto. Più passeranno i giorni, più forte diventerà. Per la Vergine domani sarà una giornata da prendere con le pinze. Fin dal mattino si sentirà piuttosto stanco, annebbiato e agitato. Meglio fare attenzione. Domani la Bilancia avrà una giornata illuminata da una magnifica Luna. Dovrebbe approfittare della sua energia e lucidità mentale, per fare chiarezza dentro se stesso, cominciare a capire di quali persone potrà fidarsi d’ora in avanti. Infine, per lo Scorpione inizierà un fine settimana decisamente stimolante, che sarà caratterizzato da molti pianeti in aspetto favorevole. Venere in buon aspetto potrebbe regalare qualche piacevole sorpresa in amore.