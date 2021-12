Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci -1 gennaio

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, sabato 1 gennai 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il 2022 comincerà con la Luna ancora nel cielo del Sagittario, mentre il Sole si troverà in Capricorno. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sagittario comincerà il 2022 con la Luna nel segno. Ottima partenza! Potrà iniziare fin da subito a lavorare su qualche nuovo, ambizioso progetto. Per il Capricorno lo attende in fine settimana all’insegna dell’amore, grazie alla presenza di Venere nel suo cielo. Il secondo anno con Saturno sta per cominciare per in nati in Acquario. Nei prossimi mesi dovranno dimostrare più rigore e disciplina nel perseguire i propri obiettivi. Infine, domani i Pesci sentiranno tutta la benevolenza dei loro protettori nel segno: Giove e Nettuno.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà ancora la Luna nel segno. Il 2022 sarà un anno di grandi missioni, sia in amore, sia nel lavoro. Avrà tutte le carte in regola per ottenere il successo che desidera. Il Capricorno domani camminerà sotto un cielo di grande forza. I primi mesi del nuovo anno lo confermeranno come uno dei segni più favoriti dello zodiaco. Nelle prossime ore l’Acquario comincerà il 2022. Un anno che si rivelerà particolarmente impegnativo, con Saturno ancora nel segno riuscirà a mantenere rigore e disciplina. Infine, domani i Pesci avranno l’opportunità di dare il via a una vera e propria rinascita, a patto che facciano la loro parte. Si dovranno impegnare a non pensare più al passato, ma concentrarsi sul costruire il loro futuro.