Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 31 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 31 dicembre 2021. La notte di San Silvestro sarà illuminata da una magnifica Luna nel segno del Sagittario. Si preannuncia una fine dell’anno briosa per l’Ariete, il Leone, la Bilancia e naturalmente il Sagittario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi purtroppo la Luna sarà in opposizione. Il rischio di sentirsi annoiati, stanchi o insofferenti verso tutto e tutti sarà dietro l’angolo. Ecco perché ti converrà organizzare una serata tranquilla e divertente, insieme a persone che ti piacciono.

11° – Pesci

Oggi la Luna sarà in quadratura. Come conseguenza, potresti essere colto di punto in bianco da una vena di malinconia, proprio come è accaduto a Natale. Nulla di grave! Può capitare di tanto in tanto di non sentirsi in vena di fare festa. Se sarai di cattivo umore, prova a concentrarti sulle prossime settimane, perché saranno ricche di novità entusiasmanti.

10° – Vergine

Oggi la Luna in aspetto contrario potrebbe farti sentire un po’ di stanchezza. Meglio programmare una notte di San Silvestro tranquilla, a casa, in buona compagnia. In amore potresti diventare troppo critico o puntiglioso: cerca di fare molta attenzione, se non vorrai chiudere il 2021 con una discussione!

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi le stelle ti inviteranno a mettere in stand by i tuoi conflitti emotivi, gli alti e bassi che da tempo ti tormentano e dedicare la serata a cosa davvero ti fa stare bene, ti interessa. Per una volta lascia perdere i legami, le responsabilità, il tuo senso del dovere e concediti solo del puro divertimento.

Posizioni medie

8° – Ariete

Oggi il passaggio della Luna nel cielo dell’amico Sagittario ti farà avere qualcosa in più. Approfittane, per goderti una serata divertente e staccare la spina dalle preoccupazioni, dalle delusioni di lavoro. Vedrai che il prossimo anno ti permetterà di prenderti qualche rivincita personale, ma dovrai avere pazienza.

7° – Bilancia

Oggi una splendida Luna in aspetto favorevole ti regalerà energia, vitalità e la voglia di novità. Tu sei uno fra i segni più diplomatici e amanti della tranquillità dello zodiaco. Solamente che a furia di pace e diplomazia le tue giornate sono diventate fin troppo noiose, perfino per te! Il prossimo anno dovrai trovare il coraggio di dare una nuova sferzata di energia alla tua vita.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi comincerà un crescendo di belle emozioni, momenti intensi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, che avrà il suo apice domenica, con la Luna in aspetto favorevole. Negli ultimi tempi hai riacquista forza e motivazione. Adesso che Giove è tornato attivo potrai aspettarti nuove opportunità e anche qualche piccolo colpo di fortuna.

5° – Toro

Oggi sarai ancora uno fra i segni più forti del momento. Dopo tanto impegno, potrai chiudere il 2021 in grande stile! E il prossimo anno partirà subito con molte novità nel lavoro, occasioni d’oro da non perdere, Nel frattempo, goditi questi ultimi giorni di festa, perché saranno davvero piacevoli.

4° – Acquario

Oggi, in concomitanza con il Capodanno, darai il via a una nuova fase della tua vita, più libera e innovativa. Chi non ha già apportato dei cambiamenti nelle sua esistenza, lo farà presto. D’ora in avanti sarà indispensabile cercare di dare più solidità a ciò che stai costruendo, trovare una maggiore stabilità. Momento favorevole per vivere i sentimenti.

Podio

3° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai direttamente sul terzo gradino del podio, dopo due giornate particolarmente sottotono. Per fortuna, il tuo Capodanno sarà all’altezza delle soddisfazioni vissute finora e segnerà un nuovo inizio, pieno di altri successi e opportunità interessanti. In questo momento sei uno fra i segni più favoriti del momento. Occhio alle spese!

2° – Capricorno

Oggi ti libererai di tutti i pianeti contrari e sarai protetto da un cielo benevolo e radioso. Comincerai il nuovo anno circondato da una bellissima luce che non passerà inosservata a chi ti incontrerà. Goditi i prossimi due mesi perché saranno pieni di soddisfazioni, sia in amore, sia nel lavoro.

1° – Sagittario

Oggi sarai il protagonista indiscusso della notte di San Silvestro. Il transito della Luna nel segno ti darà nuova verve, entusiasmo, la voglia di fare grandi cose. D’ora in poi il tuo entusiasmo sarà così grande che potrà trainare tutte le persone che frequenterai.