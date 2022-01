Oroscopo Branko domani, 2 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 2 gennaio 2022. Il 2022 è appena cominciato, ma già preannuncia molti colpi di scena. Vuoi sapere quali? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, ecco l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani purtroppo dovrai fare i conti con un cambio di Luna freddo. Nelle prossime ore brillerà la Luna Nuova in Capricorno: se la tua passionalità resterà alta, nelle relazioni mancherà comunque il calore di cui senti il bisogno.

TORO: domani, grazie a una bellissima Luna e a Mercurio generoso, potresti avere nuove opportunità da cogliere al volo. Ma tu già da tempo hai imparato a muoverti in fretta, a cogliere le occasioni quando si presentano lungo la tua strada.

GEMELLI: domani Mercurio, tuo protettore, entrerà nel segno dell’Acquario e diventerà di nuovo tuo amico. D’ora il poi il pianeta degli affari ti assisterà per parecchio tempo. Il Sole, Venere e Plutone in Capricorno ti offriranno la possibilità di sistemare questioni in sospeso riguardo beni in comune.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani Mercurio traslocherà nel cielo dell’Acquario, Da quel punto del cielo il pianeta ti porterà a indulgere in pensieri poco sereni. D’ora in poi dovrai sforzarti non poco per trovare un motivo per essere ottimisti.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani purtroppo Mercurio, proprio sotto una Luna Nuova che potrebbe farti comodo, raggiungerà l’Acquaro in posizione opposta. Da qui in avanti la stella degli affari non ti aiuterà a mantenere la lucidità che serve nei confronti diretti.

VERGINE: Il nuovo anno ti accoglierà con una spettacolare Luna Nuova nelle prossime ore e con Venere in trigono che ti promette dolcezza e batticuore. La stella dell’amore rimarrà positiva fino a marzo: sfruttala al meglio, recuperando il terreno perso.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani potresti avvertire un po’ di ansia provocata dalla Luna Nuova in Capricorno. Per fortuna, Mercurio raggiungerà il segno dell’Acquario emanando un venticello leggero che ti rallegrerà il cuore.

SCORPIONE: domani una magnifica Luna Nuova porterà l’amore in primo piano. Mercurio, invece, si sposterà in Acquario e d’ora in poi potrebbe creare qualche piccolo fastidio. Il pianeta potrebbe rendere i figli polemici, astratti, irragionevoli, provocare disagio tra famigliari.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani Mercurio approderà nel cielo dell’Acquario e diventerà di nuovo tuo amico. Gli affari saranno ben sostenuti, i guadagni daranno soddisfazioni, saranno favoriti le contrattazioni, gli scambi commerciali. Marte, sempre nel tuo segno, potenzierà grinta e intraprendenza.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani la tua personale Luna Nuova si formerà all’ora del vespro, guarda caso l’ora di Venere. Il pianeta dell’amore, insieme ai benevoli raggi di Giove in Pesci, potrebbe riservarti qualche bella sorpresa, un incontro, un momento emozionante.

ACQUARIO: domani arriverà Mercurio nel segno. Finalmente ritroverai la lucidità mentale che ti è mancata nelle ultime settimane. Il pianeta degli affari nel 20220 favorirà ancora i segni d’aria, velocizzerà l’azione, suggerirà idee originali, riporterà informazioni utili.

PESCI: domani Mercurio approderà in Acquario: non si tratterà di un transito di cui preoccuparsi. D’ora in avanti la professione ti inviterà a iniziare una scalata che potrà effettivamente portarti molto in alto, ma ricordati di non trascurare l’amore!