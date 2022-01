Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 2 gennaio

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani domenica 2 gennaio 2022. Dopo un 2021 particolarmente turbolento, sta per cominciare un nuovo anno che si preannuncia ricco di sorprese entusiasmanti per tutti i segni zodiacali. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà fare i conti con una Luna Nuova piuttosto fredda che gli farà mancare il calore di cui avrebbe bisogno. Nuove opportunità in arrivo per il Toro, grazie alla complicità di una bellissima Luna e di Mercurio benevolo. Domani i Gemelli ritroveranno Mercurio, il loro protettore. Il pianeta degli affari offrirà l’aiuto nel lavoro, nelle contrattazioni. Infine, domani per il Cancro comincerà un periodo più pensieroso del dovuto, colpa del nuovo transito di Mercurio in Acquario.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrà tenere testa a una Luna in quadratura. sarebbe meglio sfruttare le prossime ore per riposare, ricaricare le batterie e non strapazzarsi troppo. Il Toro domani avrà dalla sua parte la Luna, Venere e Sole. Si preannuncia una domenica intrigante, soprattutto per l’amore, le coppie, i nuovi incontri. Nelle prossime ore i Gemelli ritroveranno il buonumore, grazie al nuovo passaggio lunare in Capricorno. Infine, domani il Cancro avrà la Luna in opposizione, insieme al Sole e a Venere. Occorrerà particolare prudenza, per tenere a bada la sua malinconia.