Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 2 gennaio

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, domenica 2 gennaio 2022. Nelle prossime ore la Luna sarà nel segno del Capricorno, insieme a Sole, Venere e Mercurio, mentre Mercurio traslocherà in Acquario. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà fare i conti con un nuovo transito di Mercurio che sarà contrario, Attenzione ai soldi! Per la Vergine domani sarà una domenica molto accattivante, illuminata da una Luna spettacolare. Bel recupero in amore. Domani la Bilancia dovrà tenere una lieve ansia sotto controllo, Sarà per via di quella Luna in Capricorno, che potrebbe creare un po’ di agitazione. Infine, nelle prossime ore la Luna in Capricorno porterà l’amore in primo piano nelle vite di tanti Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone potrà dare il via ufficialmente alla grande svolta. Dovrebbe, però, approfittare di questa giornata di festa per staccare la spina e riposare un po’ di più. La Vergine domani recupererà vitalità e lucidità mentale grazie a una magnifica Luna in Capricorno. Le prossime ore permetteranno di riportare un po’ di tranquillità nella sua famiglia, se di recente ci sono stati tensioni. Domani la Bilancia potrebbe sentirsi stanca, un po’ nervosa, forse perfino agitata. Meglio usare molta cautela, specialmente in amore e in famiglia. Infine, nelle prossime ore lo Scorpione avrà stelle importanti a sostenerlo. Ottimo momento per l’amore.