Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 1 gennaio 2022

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 1 gennaio 2022. Il nuovo anno partirà con la Luna in Sagittario e Giove nel segno dei Pesci. Il Sole e Mercurio si troveranno ancora in Capricorno. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi il tuo 2022 comincerà con la Luna in opposizione. Nel corso di questa giornata oscillerai tra alti e bassi, tra momenti di apatia, noia e nervosismo o stanchezza. Forse sei solo stufo delle feste e avresti voglia di riprendere in mano i tuoi progetti.

11° – Vergine

Oggi la Luna in quadratura ti renderà piuttosto suscettibile, affaticato o confuso. I nuovo anno inizierà con qualche piccola soddisfazione, ma anche con un grattacapo personale o professionale che dovrai risolvere. Forse un ritardo nella conclusione di un contratto o del disagio nel posto di lavoro. Cautela anche in amore.

10° – Pesci

Oggi dovrai fare i conti con gli effetti negativi di questa Luna dissonante. La signora bianca tenderà a farti tornare con la mente al passato, ai ricordi dolorosi, a persone che non ci sono più. Non cedere a questa tentazione, perché ti renderà malinconico. Ricordati, piuttosto, che Giove è nel tuo cielo e d lì è pronto a sostenere la tua prossima scalata al successo.

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà importante prefiggersi un nuovo proposito: lasciarsi alle spalle il passato e i conflitti emotivi che ti ha provocato e ricominciare. Guardare avanti con più speranza. Per farlo nel migliore dei modi, sarà utile schiarirsi le idee in amore, capire se la persona accanto è quella giusta, ti fa stare bene oppure no.

Posizioni medie

8° – Acquario

Oggi il nuovo anno inizierà illuminato da una Luna in aspetto favorevole. Saturno, ancora nel tuo cielo, d’ora in poi ti spronerà ancora con più convinzione a perseguire i tuoi obiettivi con rigore e disciplina. Sfrutta le ultime giornate di festa per recuperare le tue energie e poi comincia a lavorare sodo. Chissà che da un semplice interesse, non si sviluppi un progetto importante.

7° – Bilancia

Oggi potrai contare sulla benevolenza di questa Luna in Sagittario, anche se i molti pianeti veloci e ostili continueranno a infastidirti ancora un po’. Purtroppo, sarai fin da subito molto impegnato e dovrai affrontare alcune situazioni o relazioni poco chiare, piuttosto ambigue. È tempo di capire di chi potrai fidarti nei prossimi mesi e di chi no.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi ci sarà ancora l’energia di questa Luna in Sagittario a regalarti forza ed entusiasmo. Mantieni vivo questo entusiasmo fino al prossimo maggio, un mese che ti ricompenserà enormemente per i sacrifici compiuti. Fino ad allora, dovrai impegnarti molto e non perdere mai la fiducia. In amore ci vorrà prudenza.

5° – Scorpione

Oggi comincerà un fine settimana che sarà un crescendo di emozioni piacevoli che avrà il suo culmine domenica con l’ingresso della Luna in Capricorno. D’ora in avanti potrai contare su molti pianeti di tutto rispetto: Luna, Sole, Mercurio, Venere e Giove, Potrai realizzare molti successi, a patto che tu impari a farti scivolare le cose negative addosso.

4° – Toro

Oggi e domani saranno due giornate interessanti. Sfruttale al meglio, cercando di ritrovare un po’ di tranquillità, chiarendoti con una persona oppure lavorando su un progetto che ti appassiona. Con la Luna e Venere in buon aspetto potrai concludere la tua settimana in maniera emozionante. Stelle favorevoli per l’amore, le coppie e i nuovi incontri.

Podio

3° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai uno fra i segni più forti della giornata. Sarai circondato da un alone di fascino e magnetismo che non passerò inosservato. Da un po’ sei tornato in pista nel migliore dei modi e più passerà il tempo, più occasioni avrai! L’unico tuo cruccio rimane quello delle finanze: cerca di fare attenzione alle spese!

2° – Capricorno

Oggi avrai il Sole, Mercurio, Venere e fra pochissime ore anche la Luna. Giove in aspetto favorevole ti protegge dal cielo dei Pesci. Il 2022 comincerà alla grande e tu sarai uno fra i segni più favorito dei prossimi due mesi. Si apriranno nuove opportunità da cogliere al volo. Speriamo che tu sia attorniato da poche, fidate persone giuste, capaci di sostenere il tuo passo.

1° – Sagittario

Oggi la Luna sarà ancora nel tuo segno a farti iniziare l’anno nuovo in maniera energica e vitale. Ti sentirai benone, pieno di entusiasmo e desideroso di realizzare qualcosa di grande e nuovo. E questo 2022 sarà l’anno giusto! Ti permetterà di vivere novità entusiasmanti in amore e di avviare un progetto di lavoro ambizioso.