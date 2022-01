Da circa vent’anni abbiamo iniziato a riutilizzare i centesimi, visto che l’arrivo della moneta unica europea ha reso fuori corso tutte le storiche valute europee, e tra queste anche la lira: la celeberrima moneta italiana, che è nata addirittura prima dell’unificazione del paese, ha infatti utilizzato i centesimi di lire, almeno fino alla prima metà del 20° secolo, ma con la perdita di acquisto della moneta, causata anche dall’inflazione, l’Italia del secondo dopoguerra ha adottato esclusivamente “tagli” di maggior valore.

Trova questi 20 cent e diventi ricco: ecco quali cercare

La moneta da 20 centesimi di euro è riconoscibile per essere dorata (è realizzata in oro nordico, una lega di ottone), come quella da 10 e 50 centesimi, e dalla forma che presenta delle leggere rientranze.

Discorso molto differente per le monete da 20 centesimi di lira, sopratutto quelli risalenti al 19° secolo, che avevano all’epoca un potere d’acquisto estremamente più alto ed erano relativamente comuni: la prima versione della moneta da 20 centesimi italiana, definita Stemma per la presenza del simbolo di casa Savoia su uno dei lati, risale al 1863 e fu coniata a Torino in meno di 500 esemplari, ed oggi vale tantissimo, visto che un esemplare in buone condizioni supera i 20.000 euro ma che può arrivare a valere più di 100.000 euro se in condizioni Fior di Conio.

Altri centesimi

La 20 centesimi successiva è denominata Valore a causa del valore nominale presente sulla moneta al posto dello stemma sabaudo. Si tratta di monete molto più diffuse ma comunque molto interessanti, sopratutto in una specifica variante molto rara: sotto i rami di alloro raffigurati, a loro volta al di sotto del valore nominale, è presente il simbolo della zecca M BN. Se la sigla BN è rovesciata, siamo davanti ad una moneta molto ricercata e rara, di cui non si conoscono precisamente gli esemplari coniati.

Il valore supera i 2500 euro ma può arrivare fino a 15.000 euro.