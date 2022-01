Oroscopo Branko domani, 3 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 3 gennaio 2022. Il 2022 è appena cominciato, ma sta già portando molte novità nelle vite dei segni zodiacali. Vuoi sapere quali? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, ecco l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio sarà nel segno dell’Acquario, un punto del cielo a te favorevole. Nelle prossime settimane il pianeta degli affari ti darà una mano a recuperare terreno, a portare avanti i tuoi progetti professionali con buoni risultati.

TORO: domani sera dovresti organizzare qualcosa di speciale per due. Con la Luna, il Sole e Venere in aspetto favorevole sarebbe un vero peccato non sfruttare questo momento per portare l’amore in primo piano, vivere qualche momento emozionante con la tua dolce metà.

GEMELLI: domani si preannuncia una giornata particolarmente interessante dal punto di vista pratico ed economico. Nelle prossime ore le stelle potrebbero riservarti qualche sorpresa del tutto inaspettata: degli incassi, una somma di denaro extra.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani, colpa di questa Luna in opposizione, potrebbe accaderti qualcosa che ti farà arrabbiare parecchio. Forse, un ex salterà fuori e pretenderà di farsi le sue ragioni, avanzerà delle richieste. Sforzati di mantenere la calma.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani si preannuncia una giornata particolarmente vantaggiosa per il lavoro. Le stelle, Mercurio fra tutti, potrebbero aiutarti a fare notevoli passi in avanti nella carriera. E sarà solamente un piccolo assaggio di cosa ti riserverà il 2022.

VERGINE: domani Mercurio in Acquario comincerà a fare sentire i suoi raggi benevoli, soprattutto nella professione. Nel corso della giornata potresti avere novità di lavoro interessanti, una nuova opportunità che dovrai cogliere al volo.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani la Luna in aspetto contrario potrebbe renderti più pensieroso, dubbioso del solito. In amore e in famiglia occorrerà usare particolare cautela, evitare di prendere decisioni affrettate.

SCORPIONE: domani più di uno Scorpione sarà innamorato. Merito di Luna, Sole e Venere nel segno dell’amico Capricorno. Anche chi è rimasto solo a lungo potrebbe riscoprire una passione, una forte attrazione nei confronti di qualcuno.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani sarai letteralmente goloso d’amore. Con un cielo del genere sarà quasi impossibile restare da soli. Solamente chi ha deciso di stare da solo non avrà fatto un incontro interessante, una nuova conoscenza, un’amicizia particolare.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani la tua settimana comincerà con un cielo particolarmente promettente. Nelle prossime ore, infatti, avrai la Luna, il Sole e Venere nel tuo segno determinato a portare l’amore in primo piano.

ACQUARIO: domani sarà una di quelle giornate in cui sentirai l’esigenza di fermarti a riflettere. Vorrai fare un’autoanalisi per capire con maggiore chiarezza quale direzione prendere da qui in avanti. Dovrai trovare un equilibrio tra i tuoi desideri ambiziosi e il bisogno di più concretezza.

PESCI: domani sarà la giornata ideale per organizzate una cena divertente, un ritrovo che gli amici, vecchi e nuovi. sarà l’occasione di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in maniera più piacevole di come hai fatto il 31, quando la Luna contraria ti aveva trascinato il morale a terra.