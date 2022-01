Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 3 gennaio

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani lunedì 3 gennaio 2022. La prima settimana lavorativa del nuovo anno sta per cominciare. Quali sorprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrà contare su un nuovo alleato astrale in più: Mercurio nel segno dell’Acquario. Il pianeta degli affari lo aiuterà a recuperare terreno nella professione. Il Toro dovrebbe sfruttare la complicità di Luna, Sole e Venere per organizzare una serata speciale, da vivere insieme alla sua dolce metà. Per i Gemelli potrebbe esserci una sorpresa tanto piacevole quanto inaspettata: degli incassi. Infine, domani il Cancro avrà bisogno di particolare cautela per tenere la sua agitazione sotto controllo. Nel corso della giornata un ex potrebbe mandarlo su tutte le furie.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete e il Cancro dovranno contrastare gli effetti di una Luna contraria. Se non faranno particolare attenzione, correranno il rischio di diventare più nervosi del dovuto, di farsi travolgere un un improvviso pessimismo, una certa agitazione. Servirà cautela. Per i Gemelli sarà una giornata valida, decisamente migliore di quelle appena trascorse. Domani il Toro avrà ottime stelle che daranno nuove verve ai sentimenti, ai rapporti di coppia, Momento favorevole per fare nuovi incontri, allargare la rete di contatti.