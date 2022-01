Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 3 gennaio

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 3 gennaio 2022. Nelle prossime ore la Luna sarà nel segno del Capricorno, accanto al Sole e a Venere, mentre Mercurio traslocherà nello spazio zodiacale dell’Acquario. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone potrebbe fare dei passi in avanti nella carriera, grazie allo zampino di Mercurio nuovamente benevolo. Giornata interessante dal punto di vista lavorativo anche per i nati in Vergine che potranno fare progressi importanti. Domani la Bilancia sarà parecchio pensierosa, colpa di una Luna in aspetto contrario. Infine, per lo Scorpione si prospetta un inizio settimana molto stuzzicante, soprattutto dal punto di vista amoroso. Saranno in molti a scoprirsi innamorati…

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone e lo Scorpione avranno un inizio settimana molto promettente, soprattutto per quel che riguarda i sentimenti. Nelle prossime ore potranno vivere momenti ricchi di emozioni intense. Giornata molto attiva anche per la Vergine, che potrà fare progressi notevoli nel lavoro. Novità interessanti in arrivo. Infine, la Bilancia domani avrà una giornata piuttosto sottotono. La Luna in quadratura potrebbe suscitare qualche pensiero o perplessità in più. Forse, è solo arrivato il momento di chiudere quei rapporti e quelle situazioni ambigue, che non regalano serenità.