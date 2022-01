Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 3 gennaio

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 3 gennaio 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il 2022 proseguirà con la Luna nel cielo del Capricorno, mentre Giove transiterà nel segno dei Pesci. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sagittario sentirà le farfalle dentro lo stomaco, sarà letteralmente goloso d’amore. L’amore tornerà in primo piano nella vita del Capricorno, grazie alla presenza di Luna, Sole e Venere nel suo cielo. Nelle prossime ore i nati in Acquario avranno la necessità di fermarsi a riflettere. Fare una piccola autoanalisi, provare a fare chiarezza dentro loro stessi, per capire quale direzione prendere. Infine, domani i Pesci dovrebbero sfruttare questo bellissimo cielo per organizzare una cena divertente, un piacevole ritrovo con i lroo amici.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà molta energia e voglia di lavorare su nuovi, ambiziosi progetti. Il 2022 sarà un anno che gli permetterà di prendersi una bella rivincita personale. Giornata molto promettente per i nati in Capricorno, che potranno dare più spazio all’amore. Le prossime ore saranno gratificanti per i rapporti interpersonali, gli affetti, la famiglia. Nelle prossime ore l‘Acquario dovrà impegnarsi per cercare la giusta via di mezzo tra ciò che desidera realizzare e il bisogno di rimanere con i piedi per terra, di concretezza. Attenzione alle spese di troppo! Infine, domani i Pesci avranno un’altra giornata molto forte che darà il via a un periodo di grande recupero.