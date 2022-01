Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 2 gennaio 2022

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 2 gennaio 2022. Il nuovo anno è appena cominciato, ma già nel cielo sono accadute le prime novità importanti. La Luna si trova in Capricorno, a illuminare la domenica dei segni di terra, insieme al Sole e a Venere. Mercurio è approdato in Acquario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata in cui sentirai l’esigenza di startene per i fatti tuoi a pensare. Da tempo stai vivendo alcuni conflitti interiori causati da uno stop sul lavoro o da un senso di solitudine che avverti da un po’. Dovresti sfruttare questo momento per irrobustirti un po’ a livello emotivo.

11° – Bilancia

Oggi sentirai ancora il peso dei tuoi problemi sentimentali. Da tempo senti che qualcosa non va, soprattutto in amore e, più in generale, nelle relazioni interpersonali. Non stai vivendo un periodo negativo, ma hai bisogno di ricostruire un nuovo equilibrio, ritrovare il tuo centro.

10° – Ariete

Oggi ti converrà usare particolare cautela nelle relazioni. Forse stai scontando i bagordi del Capodanno, fatto sta che dovrai fare i conti con un po’ di stanchezza. Complicazioni anche in amore, soprattutto se da tempo si è creato un distacco con il partner.

9° – Gemelli

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi andrà un po’ meglio, rispetto alle ultime 48 ore. Più di un Gemelli sarà in vena di festeggiamenti nelle prossime ore, soprattutto se ha passato un Capodanno sottotono. Il 2022 comincerà in maniera interessante per l’amore, anche se il meglio arriverà in primavera.

Posizioni medie

8° – Acquario

Oggi ti trovi in mezzo a due esigenze contrastanti: se da un lato desideri vivere nuove esperienze appassionanti, perfino un po’ trasgressive, dall’altro lato ti rendi conto di dover tenere i piedi per terra. Le prossime ore saranno ideali per cominciare a fare nuovi progetti per il futuro. Le storie d’amore che nasceranno, cominceranno sotto buoni auspici.

7° –

Oggi dovrai buttarti alle spalle la malinconia, i ricordi tristi del passato, le tensioni delle ultime 48 ore e cominciare a pensare al tuo futuro con più fiducia e speranza. La presenza di Giove nel segno andrà sfruttata al meglio: tra gennaio e marzo potrebbero arrivare successi impensabili, se solo lo vorrai.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi sarai sostenuto da un cielo di grande forza, specie in amore. D’ora in avanti non dovresti porti limiti a livello amoroso e nemmeno passionale. In questi giorni hai un grande fermento, molte cose da portare avanti. Certo, non tutte le ambiguità sono sparite sul lavoro, ma rispetto allo scorso anno stai avendo meno contrasti.

5° – Leone

Oggi si preannuncia un’altra giornata interessante, in cui avrai voglia di fare nuovi progetti per il 2022. Reduce di alcune soddisfazioni personali, hai una gran voglia di buttarti in nuove esperienze professionali. Occhio ai soldi: hai speso troppo! Amore gratificante.

4° – Toro

Oggi dovresti sfruttare la complicità di Luna, Sole e Venere per dedicarti alla vita sentimentale. In questo momento sarà davvero dura trovare un Toro non innamorato, a meno che non sia stato lui stesso a rifiutare uno spasimante. Stelle molto interessanti per chi ha già una bella storia d’amore.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica dopo 48 ore da dimenticare, finalmente una domenica che ti restituirà il buonumore. Nel corso di questa giornata avrai molti pianeti in aspetto favorevole: soddisfazioni per la casa, per i rapporti interpersonali, ma soprattutto in amore.

2° – Sagittario

Oggi sarai pieno di idee, di iniziative che vorrai portare avanti nei prossimi mesi. Il 2022 sarà all’altezza delle tue aspettative, specialmente verso maggio. Hai ritrovato l’entusiasmo di prefiggerti traguardi importanti, ambiziosi. Novità anche con i soldi in arrivo.

1° – Capricorno

Oggi sarai decisamente il segno più forte e rimarrai tale per i prossimi due mesi, grazie ai molti pianeti presenti nel tuo segno. Ci saranno talmente tante possibilità che potrai capovolgere ogni situazione che vorrai e portarla a tuo vantaggio. In realtà, sono tanti i nativi in Capricorno che in questo momento danno priorità alla tranquillità, ai propri affetti rispetto al successo.