Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 3 al 9 gennaio 2022

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 3 al 9 gennaio 2022. La settimana comincerà con la Luna nel segno del Capricorno e Mercurio in Acquario, mentre Marte transiterà ancora in Sagittario. Quali segni trarranno dei benefici da questi passaggi astrali? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un nuovo passaggio favorevole. Lunedì, infatti, Mercurio raggiungerà il segno dell’amico Acquario. Mercoledì potrebbero arrivare nuove entrate economiche del tutto impreviste. Giovedì potresti essere assalito da una profonda malinconia.

Toro

La tua settimana partirà molto bene. Lunedì si preannuncia una serata all’insegna dell’amore, del romanticismo e di emozioni intense. Mercoledì sarai alle prese con una concorrenza particolarmente agguerrita: sii prudente! Venerdì, invece, sarà una giornata che favorirà soprattutto i nuovi contatti e le amicizie.

Gemelli

Lunedì qualcuno riceverà inaspettatamente una somma di denaro, degli incassi. Martedì potrebbe spuntare l’opportunità di un futuro viaggio all’estero. Se così fosse, non lasciartela sfuggire. Infine, Giovedì ci sarà un rivale che ti metterà sotto pressione: fai molta attenzione!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko lunedì un ex spunterà di punto in bianco e ti farà arrabbiare parecchio. Cerca di mantenere la calma. Martedì qualcuno riuscirà a ottenere un finanziamento che sta cercando da tempo. Venerdì sarà una giornata che favorirà soprattutto gli affetti, la famiglia.

Leone

Lunedì sarà una giornata importante per la carriera: approfittane! Martedì, al contrario, dovrai fare molta attenzione per non cadere nella trappola delle provocazioni sterili. Domenica potrebbe arrivare un’occasione d’oro che chiuderà la tua settimana alla grande.

Vergine

Lunedì Mercurio in Acquario ti aiuterà a fare progressi importanti nel lavoro. Martedì qualcuno potrebbe perfino ricevere una proposta allettante, un nuovo incarico appetibile. Venerdì si preannuncia una giornata che favorirà in special modo le collaborazioni.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko la settimana comincerà con una Luna dissonante. Lunedì potresti diventare più pensieroso e dubbioso del dovuto. Mercoledì, invece, gli astri potrebbero organizzare alle tue spalle un incontro inaspettato. Sabato l’amore sarà molto nervoso: cerca di avere prudenza!

Scorpione

Lunedì qualcuno sentirà il cuore battere forte per una persona. Martedì, invece, sarai alle prese con il tuo lavoro, con alcuni concorrenti che si riveleranno inaspettatamente agguerriti. Giovedì l’amore reclamerà di nuovo la tua attenzione. Dovresti organizzare una sorpresa speciale per la tua dolce metà.

Sagittario

Lunedì è probabile che ti sentirai letteralmente goloso d’amore. Martedì, oltretutto, sarai affamato anche di affari, di successo e di nuovi profitti. Mercoledì potrai contare sulla collaborazione di un grande team per raggiungere dei traguardi professionali importanti.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko la settimana lunedì le stelle porteranno l’amore in primo piano. Martedì, invece, saranno favoriti gli affari di lavoro, gli scambi commerciali: dovresti approfittarne. Giovedì potresti ritrovarti con carte importanti da firmare.

Acquario

Lunedì sentirai il bisogno di fermarti per fare un po’ di autoanalisi. È tempo di capire quale strada percorrere d’ora in avanti. Martedì è probabile che le stelle ti metteranno con le spalle al muro: quale metà prefiggerti? Domenica potresti avere una bella opportunità del tutto inaspettata.

Pesci

Lunedì sarà la serata perfetta per organizzare una cena, un ritrovo piacevole con i tuoi amici. Martedì avrai un incredibile intuito per gli affari: non sprecarlo inutilmente. Approfittane, per avviare qualche nuovo progetto di lavoro. Domenica ti capiterà una bella occasione che non potrai rifiutare.