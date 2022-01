Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 3 al 9 gennaio 2022

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 gennaio 2022. Quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna e quali, invece, quelli messi sotto torchio dalle stelle nei prossimi giorni? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera pesante e rimarrà tale fino a sabato. Lunedì la Luna contraria potrebbe provocarti un lieve calo fisico, renderti nervoso o causare qualche ritardo fastidioso. Sabato e domenica, per fortuna, avrai stelle particolarmente agguerrite in amore: dovresti approfittarne.

Toro

La settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. Lunedì si preannuncia una giornata molto stimolante, specie per quel che riguarda i contatti, le relazioni interpersonali, le coppie e i nuovi incontri. Martedì e mercoledì, al contrario, servirà molta cautela: ti converrà fermarti, non fare scelte importanti sul lavoro, perché Mercurio contrario potrebbe crearti problemi.

Gemelli

La settimana comincerà abbastanza bene, anche se le giornate migliori saranno quelle intorno a mercoledì. La Luna in ottimo aspetto ti regalerà energia e vitalità, buone idee che dovrai cominciare a mettere a frutto. Sabato e domenica molto intriganti per l’amore, per uscire allo scoperto, se da tempo ti interessa una persona.

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox lunedì purtroppo dovrai fronteggiare ancora una Luna in opposizione che potrebbe suscitare un nuovo malessere emotivo. In questo momento hai un gran bisogno di cercare un nuovo centro nella tua vita, creare una migliore armonia interiore. Le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì: une bellissima Luna in Pesci ti riempirà di vitalità e un buono intuito.

Leone

Settimana molto stimolante. Ti servirà una certa prudenza solamente intorno a martedì e mercoledì, perché Saturno e Mercurio in opposizione potrebbe infastidirti un po’. Molto stuzzicante il weekend: sabato e domenica sarai protetto da una splendida Luna che darà nuova verve all’amore, ai sentimenti, alla passione.

Vergine

La settimana partirà con il piede giusto. Lunedì potrai contare sulla benevolenza di Luna, Sole e Venere. Sarà una buona giornata per recuperare in amore, se di recente hai vissuto dei dissapori o, peggio ancora, un allontanamento. Cautela tra giovedì e venerdì: dovrai mantenere la calma e cercare di farti scivolare le cose addosso.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana comincerà in maniera fiacca, ma si riprenderà con il passare dei giorni. Lunedì, infatti, la Luna in quadratura potrebbe farti diventare un po’ pensieroso, dubbioso, circa le tue relazioni. Per fortuna, già da martedì riuscirai a recuperare una buona vitalità. Concentra gli appuntamenti importanti a metà settimana. Weekend nervoso.

Scorpione

Lunedì si preannuncia una giornata molto stimolante, specialmente in amore, grazie a stelle molto generose, così come giovedì e venerdì. Chi è single da tempo dovrebbe uscire allo scoperto, guardarsi intorno. Occhio a martedì e mercoledì, perché la Luna in dissonanza ti susciterà un profondo nervosismo, una certa irritazione. Dovrai sforzarti di mantenere la calma.

Sagittario

La settimana inizierà molto bene. Lunedì sarà una buona giornata per portare avanti i progetti di lavoro, anche se i giorni più stimolanti saranno martedì, mercoledì e il weekend, tra sabato e domenica, quando una magnifica Luna illuminerà le tue giornate. Perché non organizzi qualcosa di speciale per il tuo fine settimana?

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà alla grande, con la Luna ancora nel tuo cielo, lunedì. Giovedì e venerdì si prospettano 48 ore molto stuzzicanti in amore. Se dovrai affrontare chiarimenti in sospeso, approfitta di questi giorni. Prudenza tra sabato e domenica, perché la Luna contraria potrebbe provocare un calo fisico.

Acquario

Si preannuncia una settimana piuttosto interessante, che ti consentirà di fare nuovi progetti per il futuro. Le giornate migliori saranno tra martedì e mercoledì: ti converrà concentrare gli impegni più importanti nei giorni centrali. Occhio a sabato e domenica: ci sarà da tenere a bada un’ansia crescente.

Pesci

Lunedì molto intrigante, grazie a Luna, Sole e Venere in aspetto favorevole, Giove e Nettuno nel tuo segno. Il meglio, però, arriverà tra giovedì e venerdì, quando la Luna transiterà nel tuo spazio zodiacale. Punta tutto su questi giorni, se vuoi recuperare in amore, fare richieste importanti, proporre un’idea sul lavoro.