Con la dolcezza si ottiene tutto, recita un vecchio modo di dire, e anche se spesso più di qualche fattore tende a farcelo ricredere, le buone maniere e un modo di fare gradevole è spesso la chiave più semplice e genuina per ottenere i riscontri migliori. Essere dolci fa parte della statura caratteriale di una singola persona ma è un fattore sicuramente influenzato anche dal contesto.

I cinque segni più dolci dello zodiaco: ecco la classifica

Una persona che merita questa definizione è estremamente altruista o comunque pone grande importanza sui modi di fare. Ecco perchè anche se alcuni possono considerarli ingenui se non addirittura degli illusi, si tratta di un grande pregio. Ecco i segni più dolci dello zodiaco.

Toro

Può stupire qualcuno trovare questo segno in classifica e invece anche il funzionale Toro non lo da a vedere a tutti ma è un profilo estremamente dolce e che ama circondare di attenzione chi ama davvero.

Pesci

Meno sorprendente trovare Pesci in questa classifica: il tipico segno sognatore, eternamente speranzoso è per molti una sorta di chimera nella società odierna, in senso positivo quanto negativo. Niente potrà mai cambiare un Pesci.

Capricorno

Incredibilmente anche il Capricorno finisce il classifica: sono convinti di apparire come cinici, quando non addirittura distaccati ma chi li conosce bene sa che è proprio l’opposto: sono persone molto generose ed empatiche.

Cancro

Non può che mancare Cancro, tra i più emotivi profili caratteriali dello zodiaco. E’ il tipico profilo che soffre per amore eternamente e si strugge per gli altri, una personalità che tiene in maniera talvolta eccessiva fino a diventare appiccicoso…eppure sono molto ambiti.

Sagittario

Mai timidi ma non per questo distaccati, anzi, non fanno segreto di essere delle persone affettuose, mediamente espansive (con chi dicono loro) e estremamente empatiche. Praticamente impossibile incontrare un Sagittario “cinico” senza reali motivazioni per esserlo.