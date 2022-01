Alessandro Basciano: ex fidanzata, figlio, lavoro

Alessandro Basciano è uno dei concorrenti del GF VIP ancora in gara. E’ un modello già noto in televisione per aver partecipato a “Uomini e donne” come corteggiatore ed a “Temptation Island” come single.

Alessandro Basciano: chi è

Alessandro Basciano è nato a Genova nel 1989, molto legato alla madre e alla sorella Giorgia Nicole, modella che preso parte a “Ciao Darwin”, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

Molto famoso anche su Instagram dove conta più di 400 mila follower è diventato uno dei pilastri di questa edizione del GF VIP.

L’ex fidanzata e madre di suo figlio

Alessandro Basciano è conosciuto per essere un rubacuori, molte le donne avute fin qui nella sua vita e da una ha avuto anche un figlio, si tratta di Clementina de Riu.

Lei è di Roma e non si conosce esattamente l’età, ma si sa che i due hanno avuto una storia di sei anni dalla quale è nato il figlio Nicolò nel 2016. Entrambi legatissimi al figlio riescono ancora oggi ad avere un rapporto di amicizia e rispetto proprio per amore del bambino.

L’ultima ex di Alessandro Basciano

L’ultima ex ufficiale di Basciano è stata Erjona Sulejmani già ex moglie del calciatore Dzemaili, ma la loro storia è durata pochi mesi, infatti i due hanno trascorso insieme le vacanze estive prima della separazione lo scorso settembre.

Erjona Sulejmani è nata a Scutari (nel nord dell’Albania) il 15 dicembre del 1989. E’ un influencer molto seguita ed è stata sposata con il calciatore Blerim Dzemaili dal 2015 al 2017.

E’ stata lei, secondo quanto appreso dai giornali di gossip ha chiudere la relazione con Basciano.

Lavoro

Il lavoro del concorrente del GF VIP è abbastanza vasto, infatti prima del successo televisivo era un imprenditore e si occupava della rivendita di automobili.

Grazie alle sue apparizioni in tv ha poi fondato un’agenzia digitale dal nome ‘RL West Coast‘ ed è stato anche testimonial di ‘Dsquared2‘.

Adesso nella casa più spiata d’Italia il suo fascino non è passato inosservato e due concorrenti farebbero di tutto per conquistarlo, si tratta di Jessica Selassiè e Sophie Codegoni, quest’ultima sembra essere la preferita dell’uomo.