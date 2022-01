Carmen Russo: età, malattia, dove vive, origini

Carmen Russo è una delle concorrenti ancora in gara del GF VIP di questa stagione. La famosa ballerina e showgirl è un volto molto noto della televisione italiana. Scopriamola meglio insieme.

Carmen Russo: chi è ed età

Carmen Russo è il nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, una splendida donna nata a Genova il 3 ottobre del 1959.

Da giovane ha preso parte anche a Miss Italia nel 1976, ma ha iniziato ad essere conosciuta per aver preso parte ad alcuni film nei primi anni ’80, grazie alle sue splendide forme che l’hanno resa un sex-simbol di quegli anni, tanto da essere scelta per posare su riviste come Playboy e Playmen senza veli.

Il massimo della celebrità la conquista quando nel 1983 diventa un volto noto del programma Drive In su Italia 1, nel quale oltre alle sue prosperose forme mette in evidenza il suo talento come ballerina.

Da allora la sua carriera è un’escalation di successi e ancora oggi è sulla cresta dell’onda, perchè nonostante l’età mostra un fisico mozzafiato.

La malattia

La vita di Carmen Russo è stata segnata da un lutto atroce, quello della perdita della madre. La ballerina in un’intervista a “Verissimo”, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha raccontato quanto siano stati duri gli ultimi anni di vita della mamma.

Una caduta ha causato la rottura dell’anca che ha trasformato il genitore, che a detta della ballerina, negli ultimi due anni di vita non sembrava essere nemmeno più lei fino a portarla alla morte.

Carmen Russo: Dove vive

L’attrice e ballerina vive in una splendida villa insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria nel cuore di Roma, una casa a dir poco spettacolare immersa nel verde dove la famigliola ama trascorrere le giornate.

Splendido anche l’interno con una cucina in stile rustico e moderno e un salotto pieno di finestroni che affacciano sull’immenso giardino e che danno luce a tutto l’ambiente. Una villa a dir poco spettacolare.

Le origini e la gravidanza

Come già accennato Carmen Russo è di origini ligure, dal 1987 è sposata con Enzo Paolo Turchi conosciuto durante il programma Drive In nel 1983, da allora la coppia è stata inseparabile.

La Russo è diventata mamma in tarda età, a ben 54 anni e la sua gravidanza ha fatto molto scalpore e la ballerina ha avuto alcuni problemi durante la gravidanza.

Molte le critiche ricevute dalla coppia, ma sia lei che il marito non hanno badato a nulla e adesso possono coccolarsi la bellissima Maria, che cresce in modo perfetto accerchiata dall’amore dei propri genitori.