Clementino: chi è, fidanzata, figlio

Clementino è un rapper campano attualmente giudice della trasmissione televisiva “The voice senior” in onda su Rai 1. Conosciamolo meglio in questo articolo.

Clementino: chi è

Clementino è il nome d’arte del rapper Clemente Maccaro, nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. Tutta la famiglia è appassionata di musica, infatti ha una sorella che è una cantante lirica, mentre lui si è avvicinato alla sua passione fin dall’età di 14 anni.

Il suo primo disco esce nel 2006, poi ne è seguito un altro nel 2009, mentre nel 2011 pubblica il disco I.E.N.A, che è anche il suo soprannome.

Non ha mai nascosto di aver avuto periodi della vita bui, ma con la forza di volontà e grazie all’amore per la musica è riuscito a venirne fuori.

La fidanzata: ecco chi è

Il rapper è fidanzato con Martina Difonte, un’attrice e cantante di origini pugliesi conosciuta durante un matrimonio.

Diplomata in ragioneria, la Difonte ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Arti e scienze dello spettacolo.

Artista completa che ama non solo cantare ma anche ballare, infatti è specializzata nel tango, flamenco e danza classica.

Ha preso parte ad alcuni film, serie web e spot pubblicitari.

E’ nata il 13 maggio 1996 e ha 25 anni, quindi c’è una certa differenza di età tra i due che però non influisce minimamente sul loro rapporto, infatti Clementino non perde occasione per dire al mondo intero quanto sia innamorato e come Martina gli abbia cambiato la vita.

Figlio

Il giudice di “The voice senior” non ha figli ma spera di averne dalla fidanzata Martina con la quale vuole sposarsi e creare una famiglia dolcissima, dove condividere tutti i momenti della loro vita magari con più di un figlio anche.

Intanto Clementino diverte il pubblico a Rai 1 con le sue performance non solo di giudice ma anche di intrattenitore spalleggiato dall’altro campano e amico Gigi D’Alessio.