Manuel Bortuzzo: chi è, sparatoria, fidanzata

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più longevi di questa edizione del GF VIP essendo entrato fin dalla prima puntata. Un ragazzo che ha colpito tutti e che vale la pena conoscere meglio.

Manuel Bortuzzo: chi è

Nato a Trieste il 3 maggio del 1999 Manuel Bortuzzo era una delle più grandi promesse del nuoto italiano nella specialità del mezzofondo. L’ex nuotatore è cresciuto a Treviso prima di trasferirsi ad Ostia ed allenarsi duramente per inseguire il sogno di prendere parte alle Olimpiadi.

La sparatoria ed il sogno spezzato

A 19 anni il sogno di Manuel si è spezzato una notte di febbraio del 2019, quando un colpo di pistola lo ha colpito mentre era ad un distributore di sigarette insieme alla fidanzata forse per scambio di persona, che gli ha procurato la lesione midollare, che ha paralizzato per sempre gli arti inferiori del ragazzo.

La fidanzata

La fidanzata dell’epoca del gravissimo incidente è Martina Rossi, una ragazza che è sempre rimasta vicina a Manuel nel periodo più duro della sua vita. La loro storia d’amore che sembrava non avere rivali si è invece interrotta a giugno del 2021 come confermato da entrambi, che però sono rimasti in ottimi rapporti.

Successivamente ci sono stati dei rumors che volevano Manuel fidanzato con la figlia del suo dentista, Federica Pizzi, ma anche questa storia è ormai giunta al termine.

I flirt nella casa

Entrato dunque da single nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo ha avuto piccoli flirt con Lulù Salessiè, ma il carattere complesso del ragazzo che vive ancora di continui sbalzi di umore hanno portato Lulù ad allontanarsi man mano che passavano le giornate.

Manuel resta uno dei protagonisti del GF di quest’anno, soprattutto per la sua forza d’animo e la voglia di non arrendersi mai, anche se a volte sembra sul punto di voler mollare ed abbandonare il gioco.

Fuori dalla casa lo aspettano i genitori Franco e Rossella con i quali vive a Roma.