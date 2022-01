Mangiare Kiwi tutti i giorni: fa bene? Ecco tutta la verità, incredibile

Il Kiwi è un frutto eccezionale e pieno di proprietà nutrizionali per nostro organismo. E’ un frutto molto gustoso e apprezzato, con una buccia di color marrone verdastro e ricoperta da una peluria vellutata. All’interno troviamo una polpa verde brillante e piccolissimi semi neri. Spesso ha un sapore acidulo se consumato prima della completa maturazione, altrimenti ha un gusto dolce e rinfrescante, apprezzato spesso in macedonie, su gelati, dolci ed altro.

Un modo per aiutare la maturazione del kiwi è quello di tenerlo insieme ad altri frutti come mele, pere e banane. Fa bene alla salute allora mangiarlo tutti i giorni? La risposta è certamente sì, se ne mangiamo un solo frutto al giorno. Farne abuso porterebbe ad effetti proprio opposti a quelli desiderati, come d’altronde con qualsiasi alimento. Detto ciò il kiwi è un frutto ricco di proprietà importanti e benefiche per l’organismo. Non ha colesterolo ed è ricco d’acqua, fibre, proteine, carboidrati e ha pochi grassi. Contiene minerali come il rame, magnesio, potassio, il calcio, fosforo e vitamine C, B e K.

Cosa succede a chi mangia un kiwi al giorno

Mangiare ogni giorno un solo kiwi può prevenire la stitichezza e aiuta l’intestino nel suo compito digestivo. Al nostro caro cuore può far bene? La risposta è sempre sì, migliorando la circolazione e prevenendo patologie cardiovascolari, regolando la pressione e fluidificando il sangue. Il kiwi favorisce perfino il sonno, riducendo lo stress e nervosismo.

Fa bene alla pelle, aiuta l’assorbimento del ferro e dando preziose sostanze antiossidanti per contrastare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Questo frutto potenzia il sistema immunitario, rendendolo forte contro l’attacco dei virus delle malattie influenzali invernali. Poche sono le controindicazioni e principalmente per i soggetti allergici che devono fare attenzione alle varie reazioni che ne può derivare: mal di stomaco, diarrea, ecc. e si sconsiglia a chi ha il colon irritabile. Infine, bisogna fare attenzione alla vitamina K in esso contenuto che contrasta con alcuni farmaci.