Bere latte tutti i giorni: ecco cosa succede, attenzione!

Il latte è uno degli alimenti più amati e consumati nel mondo, diffuso anche nella preparazione di svariati dolci e ricette. Vi sono diverse discussioni a riguardo il bene o il male nel bere il latte tutti i giorni. Se in passato la si considerava una buona abitudine assumerne ogni mattina per la colazione o la sera, oggi tanti hanno dubbi sui benefici del latte o addirittura lo considerano un alimento poco sano.

Perché queste opinioni contrastanti? Cosa succede al nostro corpo se si beve il latte tutti i giorni? Cercheremo adesso di rispondere a queste domande nel miglior modo possibile. Vediamo di puntualizzare gli effetti benefici di questo alimento. In passato molti consigliavano di bere latte quotidianamente e pensiamo che sia giusto e buona cosa per diversi motivi. Questa bevanda ha infatti effetti molto benefici sul nostro corpo; in tanto sappiamo che è composto da 90 percento di acqua per cui contribuisce all’idratazione del nostro organismo.

Il latte inoltre contiene tante vitamine come la vitamina A, E e K, più l’acido folico e vitamina C. Spesso sentiamo dire che il latte apporta calcio e ciò è vero. Se beviamo almeno 3 bicchieri al giorno copriamo il fabbisogno quotidiano di calcio che rafforza le nostre ossa e unghie.

Ha anche un effetto neutralizzante sull’acidità dei succhi gastrici, allevando così gastrite e aiuta a mantenere una sana flora batterica. Il fosforo è un altro minerale presente in questa bevanda che favorisce la memoria, l’attenzione e l’intuizione e perfino il tono dell’umore.

Può sembra un controsenso, ma latte assunta in piccole quantità, può sconfiggere perfino l’intolleranza al lattosio. Ora diamo uno sguardo agli effetti collaterali del latte, che in genere non fa male se non in casi di intolleranza alimentare. In questo caso il corpo non abituato andrebbe incontro a qualche fastidio come nausea, vomito, difficoltà nel respiro o dermatite, quindi se consumato in quantità eccessive peggiorerebbe questi disturbi intestinali e altri sintomi. Meglio non superare i 3 bicchieri al giorno per evitare questi sintomi.