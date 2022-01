Mangiare tutti i giorni legumi fa male? Ecco la verità…

Alimentarsi con legumi previene obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Contengono tante fibre, polifenoli, potassio e sono ricchi di proteine, ferro e zinco. I legumi sono sempre stati apprezzati da tanti popoli del mondo. Troviamo la soia in Giappone, i fagioli neri in Messico e in Italia soprattutto lenticchie, ceci e piselli. Essi hanno numerosi benefici. I vari legumi non solo sono economici, ma si conservano a lungo e secchi non perdono le loro proprietà nutritive.

Numerosi studi dimostrano che l’assunzione di legumi prevengano obesità, diabete e diverse malattie cardiovascolari. Essi contengono una grande quantità di fibre, polifenoli, potassio e sono ricchi di proteine, ferro e zinco. Basta pensare che 100 gr di ceci contengono 6,2mg di ferro, mentre una bistecca di manzo circa 2,4mg. Non solo, questa ultima contiene colesterolo, mentre i legumi non ne contengono.

Volete controllare la fame? I legumi hanno la buona caratteristica di aumentare il senso di sazietà, grazie al loro alto contenuto di fibre. Quest’ultime infatti si dilatano all’interno dello stomaco, occupando spazio e proteggono contemporaneamente l’apparato digerente in quanto rinforzano il microbiota.

Per mantenere i loro benefici migliori, è consigliabile cucinarli in acqua con l’aggiunta di cipolla e qualche erba aromatica. Associati poi a un cereale o a qualche verdura possono fornire i principi nutritivi completi.

Un piatto di lenticchie con la pasta, sarebbe per esempio un pasto dall’apporto proteico completo, paragonabile a quello della carne, ma senza alcun grasso animale. I legumi quindi si possono portare a tavola tutti i giorni, con la sola controindicazione di allergie specifiche. A volte vi possono essere formazione di gas che si traduce in flatulenza, o gonfiore addominale, ma ciò si può ovviare inserendo i legumi gradualmente nella dieta o optando per i legumi decorticati. E’ nella buccia infatti che si trova la maggior parte delle fibre.