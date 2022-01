Cosa succede a chi mangia ogni giorno Philadelphia? Ecco la verità

La Philadelphia è un formaggio cremoso spalmabile, molto amato in Italia e in tutto il mondo, utilizzato soprattutto sul pane, sulle fette biscottate o per la preparazione di panini. Oltre ad essere consumato da solo viene spesso utilizzato nella preparazione di deliziosi dolci (famosa la cheese cake New Yorkese) e ricette varie (torte salate).

Ha un sapore buono, fresco e dolce, ottenuto dalla coagulazione del latte vaccino con una buona ritenzione del siero per cui ha molte meno calorie rispetto ad altri formaggi ed ha un buon apporto di energie. Questo formaggio ha diverse proprietà nutrizionali come carboidrati, fibra, proteine, calcio, vitamine (riboflavina), ma che succede se si mangia ogni giorno?

La Philadelphia intanto è un latticino per cui non indicato per coloro fortemente intolleranti al lattosio. Questo formaggio contiene anche carboidrati e fibra alimentare e se consumato tutti i giorni va ricordato che ha una quantità non indifferente di grassi, prevalentemente saturi, soprattutto per chi sta seguendo un regime ipocalorico dimagrante (circa 345 calorie per etto), per cui non è nemmeno molto indicato per persone con sofferenze cardio vascolari o nelle diete contro il colesterolo alto (circa 90mg per etto).

Nonostante qualche controversia riguardante l’introduzione di questo alimento nelle varie diete ipocalorici, vi è comunque una versione light, ovvero “leggera”, che riduce il contenuto di grassi a 17 grammi per ogni 100 di prodotto e che può in questo caso soddisfare coloro che fanno questi tipi di dieta; importante non mangiarlo ogni giorno.

A chi mangia Philadelphia ogni giorno va ricordato inoltre che non è un alimento del tutto genuino come si tende a pensare. Come tanti altri prodotti industriali, seppur non il peggiore, ha bisogno di qualche additivo e di qualche conservante per rimanere fresco sugli scaffali dei supermercati.