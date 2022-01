Mettere l’aglio sotto il cuscino: ecco a cosa serve questo rimedio

Hai mai provato a dormire con uno spicchio d’aglio o una testa d’aglio sotto il cuscino? Molto probabilmente no. Tuttavia, questo sistema semplice ed economico promette molti benefici per la nostra salute.

Si tratta di un rimedio della nonna molto antico utilizzato per favorire il sonno.

Inoltre, gli studi dimostrano che l’aglio ha proprietà antibiotiche e depurative del sangue che aiutano a mantenersi in salute. Inoltre, puoi usare l’aglio per rimuovere i parassiti dal tuo giardino, come repellente per zanzare, per pulire la casa e altro ancora.

Secondo l’antico rimedio, mettere l’aglio sotto il cuscino ogni notte porta molti benefici, tra cui:

Favorisce il sonno

L’aglio contiene composti solforati che si diffondono nell’aria e hanno un effetto rilassante. Quindi, se l’odore non ti infastidisce, puoi posizionare qualche spicchio sotto il cuscino per assicurarti un riposo lungo e profondo.

Previene l’influenza e il raffreddore

L’aglio è un antistaminico naturale che può migliorare la funzione respiratoria riducendo la congestione nasale. Un ottimo rimedio per influenza e raffreddore.

Migliora la funzione fisica

La capacità dell’aglio di stimolare il corpo migliorando le funzioni corporee è anche attribuita a rendere il sonno più riposante (ovviamente sentirai i benefici di farlo il giorno successivo).

Migliora la tosse

Un po’ come le cipolle, anche l’aglio ha proprietà espettoranti e può migliorare la funzione bronchiale. Quindi respirando il suo aroma, puoi calmare la tua tosse.

Migliora la circolazione

I principi attivi dell’aglio stimolano la circolazione sanguigna prevenendo la formazione di coaguli di sangue. In questo caso, è meglio non solo metterlo sotto il cuscino, ma soprattutto mangiarlo crudo.

Antibiotici naturali

Il sistema immunitario non è l’unico a beneficiare del potere dell’aglio, anche le cicatrici o le ferite cutanee sono protette dai principi attivi di questo bulbo, impedendo loro di infettarsi.

Migliora la funzionalità epatica

L’aglio rimuove le tossine e purifica il fegato. Allo stesso modo, le vitamine A, B e C che contiene supportano la funzionalità epatica.

Trattamento anti-acne

Se la tua pelle è troppo sensibile all’applicazione dell’olio di melaleuca, prova a usare l’aglio. Infatti le proprietà dell’aglio sono molto utili come antinfiammatorio per le pelli a tendenza acneica. Prima di andare a letto, strofinare un pezzo di aglio crudo sulle zone vitali. Altrimenti, puoi tritare l’aglio per raccogliere i succhi e applicarlo sulla pelle con un batuffolo di cotone o una spugna detergente.

Ottimo per la cura del viso

I disinfettanti e i tonici per il viso possono essere preparati mescolando una piccola quantità di succo d’aglio, succo di limone, aceto di mele e fiori di lavanda. Puoi preparare il tuo tonico aggiungendo mezza tazza di aceto di mele, qualche goccia di succo di limone e succo d’aglio. Lascia un cucchiaio di fiori di lavanda nell’aceto e lascialo in ammollo per una notte per permettere al profumo di diffondersi. Filtrare e applicare leggermente il tonico sul viso, possibilmente diluendo con un po’ d’acqua.