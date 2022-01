Oroscopo domani, 25 gennaio 2021: tutti i segni zodiacali

I pianeti influiscono, più o meno positivamente, sulla nostra giornata. Ecco a cosa fare attenzione, segno per segno.

Per il nati dell’Ariete

Avete Venere e Marte ostili; cercate di non rovinarvi la giornata per incomprensioni di poco conto con il parter. Tenete a bada l’impulsività e cercate di comprendere l’altra persona.

Per i nati del Toro

La Luna è in opposizione a Urano; e la giornata non potrà che essere movimentata. Amici e parenti saranno abbastanza invadenti; teneteli a bada, ma senza creare tensioni. Vi aiuteranno Venere e Marte a evitare malintesi nella coppia.

Per i nati dei Gemelli

Giove in posizione sfavorevole rischia di farvi perdere il controllo delle vostre spese. In compenso Saturno è dalla vostra parte: non rimandate nessun impegno, potrebbe volgersi a vostro favore.

Per i nati del Cancro

Urano oggi è benevole: accogliete quindi con entusiasmo ogni nuovo incontro; potrebbe innescare una serie di cambiamenti totalmente favorevoli. Urano potrebbe aiutarvi anche in amore, rendendovi più fiduciosi e spigliati.

Per i nati del Leone

Vivete pensando solo al presente; Venere e Marte non supportano il vostro segno, quindi non è il momento di concentravi sul futuro. Anzi, ragionate sul passato, e trasformate gli errori in lezioni per la vostra crescita personale.

Per i nati della Vergine

Marte è dalla vostra parte per decisioni delicate. Per i single, Urano è favorevole a nuovi incontri.

Per i nati della Bilancia

Attenzione agli impegni economici, è un periodo altalenante. C’è Saturno che vi supporta a trovare nuove soluzioni ai problemi.

Per i nati dello Scorpione

Il vostro quadro astrale non è lineare: farete scelte coraggiose, ma avrete anche momenti di passività. Curate di più fisico e alimentazione.

Per i nati del Sagittario

Vi occupate sempre della vostra famiglia, ma non limitatevi alle questioni materiali; dimostrate affetto a chi amate. Giove è avverso oggi, ma Saturno vi aiuto a rimettere in riga la giornata.

Per i nati del Capricorno

La Luna vi aiuterà a individuare un collaboratore poco leale. Potrete così mettere in cantiere nuovi progetti votati al successo.

Per i nati dell’Acquario

La Luna in Scorpione darà vita a ritardi e disguidi, per questo sarete decisamente scontrosi. Scegliete i compiti che dovete portare a termine con attenzione, per non avere ancor più difficoltà.

Per i nati dei Pesci

Nel vostro cielo la Luna in Scorpione porterà nuovi incontro, e magari anche un nuovo amore. Continuate a essere responsabili sul lavoro, e avrete il rispetto dei colleghi.