Alberto Angela, chi è: età, moglie, figli, divulgazione

Alberto Angela nasce a Parigi nel giorno 8 aprile 1962. E’ conosciuto per la sua fervente attività di divulgatore scientifico ma è anche un eccellente paleontologo, scrittore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano.

Alberto Angela è sposato con una donna di nome Monica dal 1993. La coppia ha tre figli: Ricardo, classe 1998, Eduardo, classe 1999, e Alessandro, classe 2004. Non ha un profilo social ufficiale.

Nel corso degli anni, Angela si è fatta un nome concependo e ospitando un programma televisivo di documentari, proprio come ha fatto per decenni suo padre con il leggendario Super Quark. I suoi spettacoli più famosi sono il Passaggio a nord-ovest e Ulisse – Il piacere della scoperta.

Curiosità

Ad Alberto Angela hanno dedicato un asteroide chiamato 80652 Albertoangela. Inoltre, nelle acque del Sud America, nelle acque della Colombia si può trovare il Prunum albertoangelai: un pesce raro che porta il suo nome. L’ospite ha rivelato di essere un appassionato di sport, in particolare di nuoto. Ogni mattina, prima di andare al lavoro, percorre 60 giri per tenersi in forma.