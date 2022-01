Amanda Seyfried, chi è: età, marito, figli, lavoro

Amanda Seyfried è nata il 3 dicembre del 1985, ha dunque 27 anni.

Il suo debutto cinematografico risale al 2004, quando ha recitato nella commedia Mean Girls. In seguito ha recitato in Alpha Dog (2006), Solstice (2008) e l’adattamento cinematografico di Mamma Mia! , in cui interpretava la figlia di Donna, Sophie, interpretata da Meryl Streep. Successivamente, ha lavorato in Jennifer’s Body (2008), Chloe – Between Temptation and Deception (2009), Letters to Juliet (2010), Dear John (2010), Cappuccetto Rosso (2011) e In Time (2011) Waiting to work in un film. Tornando al musical Les Miserables nel 2012, seguito dall’attrice porno Linda Lovelace in Lovelace (2013), e successivamente in A Million Ways Die in the West (2014), Youth Becomes (2015), Pan-Journey to the West, Neverland (2015) e Padre e figlia (2015). I suoi film recenti includono First Reform (2017), Mamma Mia! Ci risiamo (2018), Anon (2018), Devi andare (2020), Mank (2020) e L’aspetto delle cose (2021).

Vita sentimentale

Amanda Seyfried ha avuto fidanzati da fare invidia. L’attrice americana è sposata dal 2017 con il collega Thomas Sadoski, che ha conosciuto sul set di “The Way We Get By” nel 2015. Sembra essere stato amore a prima vista. Ma Amanda ha un precedente invidiabile: infatti, è stata fidanzata con Justin Long in passato, e anche prima Ryan Phillippe e Dominic Cooper erano in “Mamma Mia!”.

Amanda Seyfried è una mamma casalinga. Nel marzo 2017, Seyfried ha dato alla luce la sua prima figlia, nata dalla storia d’amore con il suo attuale marito, Thomas Sadowski. Da quel momento, l’attrice ha parzialmente ridotto il suo patrimonio cinematografico per stare accanto alla bambina. Tuttavia, a settembre 2020, è nato il secondo figlio della coppia, Thomas.