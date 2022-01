Oroscopo Branko domani, 26 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANO – Come muoversi nelle relazioni e quali decisioni prendere sul lavoro. Branko vi dà i consigli giusti, in base al vostro segno, per sapere in cosa siete favoriti e in quali ambiti invece è meglio attendere tempi migliori.

Oroscopo Branco domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: L’aspetto pratico e decisionale è il più favorito oggi, quindi sarai deciso e sicuro di te. Anche chi ti è vicino, ne trarrà vantaggio.

Toro: La giornata ideale per avere la giusta prospettiva; quel problema non ti sembrerà più così grave. Con la tranquillità arriverà una visione più chiara.

Gemelli: Si prevede un cambiamento in ambito professionale. E tu sei pronto; hai la giusta energia mentale per affrontare nuovi percorsi.

Cancro: stanno sparendo gli sbalzi di umore e qualche piccolo problema di salute. Continua però a prenderti cura di te stesso, perché non tutto si risolve alll’improvviso.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Probabilmente ti serve il parere professionale di un esperto, per questioni legate al denaro, come una eredità. Devi prendere una decisione importante; non avere fretta.

Vergine: hai vicino qualcuno capace di supportarti e darti conforto. Devi esserne riconoscente; è ciò che ti aiuta ad andare avanti in questo momento.

Bilancia: Hai davanti agli occhi una importante questione legata al lavoro, ma ricorda che non tutto è sotto il tuo controllo; a volte devi per forza lasciare andare, senza vittimismo.

Scorpione: A causa della Luna calante, arriverà un cambiamento inatteso. Potresti non prenderlo troppo bene, ma cerca di accettarlo. Una passeggiata potrebbe calmarti e aiutari a esprimere ciò che senti.

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Attento a non lasciarti soprafare dall’impazienza oggi. Le cose non possono andare sempre secondo le tue previsioni, spesso il destino ci mette lo zampino. Devi accettare le circostanze, e tutto sarà più semplice.

Capricorno: Tanti impegni, tante scadenze e mille corse per rispettare gli orari. Il tutto ti porta troppo stress. Prima di innervosirti e rispondere male, magari alla persona sbagliata, ritagliati una pausa e fai una passeggiata; sarà sufficiente a rilassati.

Acquario: Finalmente oggi il tuo umore comincia a migliorare; stai superando le difficoltà degli ultimi gioni, quando non volevi parlare con nessuno. Sarebbe il moento di una piacevole sorpresa; fatti un regalo, ti aiuterà a stare ancora meglio.

Pesci: Va benissimo prendersi cura di se stessi, ma attenzione che la mania di un corpo perfetto non ti sovrasti; niente ossessioni, tiene sempre la giusta via di mezzo.