Oroscopo domani, 26 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Luna, Venere, Marte: come influiscono i pianeti nella nostra giornata di domani? Dipende dal vostro segno zodiacale. Ecco le previsioni pr sapere a cosa fare attenzione e dove si è più favoriti.

Per il nati dell’Ariete

Marte è in assetto bellico, quindi sarete piuttosto nervosi; meglio tenere a distanza qualche conoscente, soprattutto chi è poco sincero. Avete invece Saturno favorevole, quindi sarete sostenuti negli studi e in compiti gravosi.

Per i nati del Toro

Con Marte e Venere vostri complici, è il momento per cercare di iniziare una storia seria. Se già siete in una coppia stabile, allora rinvigorite il rapporto con dialogo e fiducia.

Per i nati dei Gemelli

Avete un collega provocatore, ma voi evitate di farvi influenzare. Anche in amore dovete contrattare, ma potrete portare il partner dalla vostra parte, con il giusto dialogo.

Per i nati del Cancro

Marte e Venere non sono proprio dalla vostra parte, ma voi continuate a costruire. Alimentate i vostri progetti con la vostra creatività e troverete l’accordo anche con i vostri soci.

Per i nati del Leone

Saturno in opposizione è molto stancante; trovate il tempo per dormire e donare riposo a mente e corpo. Nel frattempo interrogatevi se, talvolta, non siete troppo incontentabili.

Per i nati della Vergine

Dato che Venere vi protegge, insieme a Marte, la vostra relazione va a gonfie vele, anche se vi chiede impegno e energia. Giove invece vi è ostile, quindi vagliate ogni dettaglio prima di firmare.

Per i nati della Bilancia

Saturno in Acquario vi aiuta a restare calmi e a tenere a bada l’ansia; intanto Mercurio retrogrado vi infastidisce. Attenzione quindi a pronunciare d’impulso parole di cui potreste pentirsi.

Per i nati dello Scorpione

E’ una giornata da dedicare ai sogni a occhi aperti e alla fantasia. Venere e Marte vi supportano in amore.

Per i nati del Sagittario

Nettuno è ostile, quindi attenzione a una persona che si presenta in modo diverso da ciò che è. Una strana coincidenza potrebbe farvi mutare opinione su qualcuno cui date troppa fiducia.

Per i nati del Capricorno

La presenza della Luna vi aiuta a gestire situazioni professionali impegnative, anche poco gratificante. Mercurio vi ispira idee originali.

Per i nati dell’Acquario

Saturno vi sostiene nel lavoro, dove vi impegnate con determinazione; riuscite a rispondere nel modo migliore a tutti, anche in famiglia.

Per i nati dei Pesci

E’ una giornata positiva per voi, con felici coincidenze e ottime intuizioni. State un po’ di tempo nella natura.