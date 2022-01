Oroscopo Paolo Fox domani, 26 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – Amore, lavoro e un’occhiata alla fortuna. Ecco le previsioni, segno per segno, direttamente dalla lettura di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Giornata ottima in amore, come anche le prossime; aspettatevi grandi cose per il 28 gennaio. Qualche problema invece lo potreste incontrare sul lavoro.

Toro: Prendetevi del tempo per lavorare sui vostri sentimenti, è un periodo un po’ altalenante. Cambiamenti professionali all’orizzonte, soprattutto per chi ha una posizione da dipendente.

Gemelli: Tempo di decisioni: sia in amore, per sostenere la vostra attuale relazione; sia sul lavoro per fare scelte importanti per il futuro.

Cancro: la Luna è in vostro favore, e quindi l’amore va a gonfie vele. I più giovani fra i nati del segno avranno anche opportunità in campo professionale.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Relazioni un po’ complesse, cercate di mantenete la calma per tutta la giornata. Meglio invece sul lavoro, dove arrivano nuove proposte interessanti.

Vergine: avete la Luna dalla vostra parte in questi giorni, e questo vi aiuta nelle relazioni; in particolare con i nati di Scorpione e Capricorno. In campo professionale riceverete conferme del vostro impegno per un lavoro ben fatto.

Bilancia: Chiarite dubito eventuali questioni nella coppia, non trascinatele troppo a lungo. Attenzione anche sul lavoro, nei prossimi giorni potreste faticare a mantenere il controllo.

Scorpione: La Luna in transito vi regala momenti di grande passione. Ci sono anche nuove offerte professionali, ma valutate a fondo andando oltre le apparenze.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: avete una storia lunga, e può capitare che nascano incomprensioni; cercate di ricostruire la complicità. Per quanto riguarda il campo professionale, il vostro segno è decisamente favorito.

Capricorno: Venere è con voi, quindi avete un potente alleato nel campo dell’amore. Impegnatevi a risolvere i problemi sul lavoro, ma ricordate che non c’è bisogno di fare tutto da soli.

Acquario: oggi non è la giornata migliore per la vostra relazione, abbiate pazienza e vedrete che andrà meglio fra qualche giorno. In cambio professionale vi accorgete che i vostri interessi cambiano; cercate di sfruttare la cosa.

Pesci: la vostra relazione ha incontrato qualche ostacolo ultimamente, ma non lasciate che questo rovini un rapporto duraturo. Qualche discussione sul lavoro; mantenete la vostra posizione senza creare divisioni inutili.