Dakota Fanning, chi è: vita, fidanzato, sorella, carriera

Dakota Fanning è un’attrice e modella americana. È diventata famosa all’età di 7 anni per il ruolo di Lucy Dawson in I Am Sam (2001) ed è stata nominata per uno Screen Actors Guild Award all’età di 8 anni.

Il suo nome all’anagrafe è Hannah Dakota Fanning. E’ nata 23 febbraio 1994 a Conyers, Georgia, USA.

La talentuosa attrice è stata sentimentalmente legata ad Henry Frye. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017 e ha fatto diverse apparizioni in pubblico, facendosi cogliere tranquillamente dai paparazzi. Si dice che la Fanning abbia avuto una relazione anche con Jamie Strachan tra il 2013 e il 2016. Ha avuto un forte legame con Logan Markley, così come con Tyler James Williams di “Everybody Hates Chris”.

Dakota Fanning è anche doppiatrice e regista. Nel corso della sua carriera, che l’ha vista dividersi tra serie tv, come Taken (2002) e L’alienista (2018), e cinema, Dakota Fanning è diventata anche doppiatrice: infatti, ha partecipato al doppiaggio de Il mio vicino Totoro (versione Disney del 2005), a Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch! (2005), Coraline e la porta magica (2009) e al film tv Kim Possible – Viaggio nel tempo (2003). Ma Dakota ha iniziato da poco anche la carriera da regista: l’attrice ha esordito dietro la macchina da presa con il cortometraggio Hello Apartment (2018).

Dakota Fanning è molto legata alla sorella minore Elle Fanning, nota per essere la protagonista insieme ad Angeli Jolie del film Maleficent.

I pettegolezzi cercano sempre di creare discordia, specialmente quando si tratta di due sorelle come le Fanning. Dakota ha sempre affermato di amare sua sorella Elle e odia tutto ciò che la fa passare come se fossero in competizione. Perché se è vero che le due sorelle si somigliano, è anche vero che sono due persone completamente diverse. Inoltre, con il passare degli anni, Elle è diventata sempre meno una sorella di Dakota e più un’amica e, nonostante i suoi impegni di lavoro, hanno sempre mantenuto un forte legame.