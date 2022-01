Denzel Washington, chi è: vita, moglie, figli, film

Denzel Washington è nato negli Stati Uniti nel 1954 ed è attore, regista e produttore.

Come attore, ha debuttato in televisione nel 1977 con il film Wilma. Tuttavia, il suo debutto al cinema è arrivato nel 1981, grazie al film “Mangia il pollo con le mani“. La vera notorietà arriva però nel 1982, grazie alla serie TV “Open Your Heart”. Da lì, Denzel ha iniziato a diventare un personaggio molto noto nel suo ambiente. Nel 1990 ha anche vinto il suo primo Oscar.

Vita privata

L’attore è sposato dal 1983 con Paulette Pearson, attrice conosciuta sul set del già citato film Wilma. Con esso, ha quattro figli. Il primo è nato nel luglio 1984 e si chiamava John David. La seconda figlia era Katia nel novembre 1986. Finalmente, nel 1991, arrivarono i gemelli Malcolm e Oliva.

Film di Denzel Washington

Ci sono molti film di Denzel Washington che possono essere divisi in famosi e non così famosi. Tra quelli più conosciuti, ecco i migliori tre: