Lezioni di persiano: film, cast, trama

Lezioni di persiano è un film del 2020 di genere Drammatico, diretto da Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie Benesch, Alexander Beyer, David Schütter. Il film ha una durata di 127 minuti e il suo titolo originale è: Persian Lessons.

Trama

Nella Francia occupata nel 1942, Giles fu arrestato insieme ad altri ebrei dalle SS e mandato in un campo di concentramento in Germania. Riuscì a evitare la morte giurando che era un persiano piuttosto che un ebreo. Fu quindi selezionato per insegnare il persiano al direttore del campo, che sognava di aprire un ristorante in Iran dopo la guerra. Tuttavia, il rapporto speciale tra i due alla fine accende la gelosia di altri prigionieri e ufficiali.

