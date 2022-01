Man on Fire – Il fuoco della vendetta: trama, cast, film

Man on Fire – Il fuoco della vendetta (Man on Fire) è un film del 2004 diretto da Tony Scott, remake di Kidnapping – Pericolo in agguato (1987), entrambi basati su un romanzo di A.J. Quinnell.

Un film di vendetta è un film in cui il protagonista percorre la strada per vendicarsi. “Man on Fire” di Tony Scott rientra di diritto in questo genere, con la differenza di poter sfruttare un grande attore come Denzel Washington.

Trama del film

John Creasy è un ex agente della CIA con un passato doloroso. Alcolismo e depressione, non ha più uno scopo nella vita, e nemmeno un lavoro. L’unica salvezza è lasciare il tuo mondo. Un caro amico gli trova un posto in Sud America e diventa la guardia del corpo della giovane figlia di una ricca famiglia locale.Tra loro emerge lentamente un’amicizia che infrange le barriere dell’anima gelida dell’eroe, riportandolo ai lunghi anni. La sensazione di essere dimenticato. Sfortunatamente, un giorno, Cray non può evitare il rapimento di un gruppo di terroristi gravemente ferito in uno scontro a fuoco. Da questo momento in poi, la rabbia dell’uomo a cui era stato affidato il compito di uccidere colpisce tutti, per riprendersi ciò che la vita gli ha restituito.

Il montaggio di “Man on fire” è serrato e lampeggia come i pensieri del protagonista. È energico, nervoso e il testo inserito grida (a volte eccessivamente pubblicitario) al pubblico, mentre Denzel Washington usa i suoi occhi per trasmettere il nervosismo di un uomo che si è perso. È il valore della famiglia, il valore dell’affetto, che fa fare a una persona gesti incredibili.

Man on fire è un film criticabile, ma esprime energia e valori in modo semplice ed emozionante, permettendo al pubblico di diventare testimone di una storia di violenza umana.