Mangiare kefir ogni giorno: ecco cosa succede al tuo corpo!

Le persone che mangiano kefir ogni giorno sperimenteranno più benefici di quelle che ne mangiano meno. Il kefir, una bevanda fermentata derivata dal latte, ha molti benefici per l’organismo. Simile allo yogurt e originario del Caucaso, il kefir è molto nutriente ed è particolarmente buono per l’intestino se consumato quotidianamente. Il kefir infatti regola il transito intestinale e la peristalsi stimolando i movimenti intestinali e aiutando a ridurre la stitichezza o ad evitarne la possibile comparsa.

Se preparato con latte di capra o di pecora, il kefir è privo di lattosio e può essere tranquillamente assunto quotidianamente da persone con intolleranze alimentari. Mangiare kefir ogni giorno aiuta i tuoi reni a funzionare in modo ottimale, fa bene ai tuoi occhi, aiuta a contrastare la degenerazione ossea e rafforza il tuo sistema immunitario, aiutandolo a combattere il raffreddore invernale in modo più efficace.

Mangiare kefir ogni giorno assicura al nostro corpo il pieno di vitamine B, E e K, che sono essenziali per rinnovare la salute cellulare e combattere gli inestetismi della pelle come l’acne, i punti neri e le rughe fastidiose. L’assunzione giornaliera di kefir può ricostituire minerali, aumentare l’energia e controllare il colesterolo. Il kefir ha proprietà antibiotiche e antibatteriche che aiutano a combattere le infezioni del tratto urinario e riducono il mal di testa e la nausea. Ma come si mangia il kefir?

Come mangiare il kefir

Sappiamo che mangiare kefir ogni giorno fa bene. Ma come si mangia solitamente il kefir? Il kefir può essere mangiato come lo yogurt. È simile per aspetto e consistenza, bianco e cremoso, quindi può essere consumato allo stesso modo, quindi versalo in una ciotola e aggiungi cereali, frutta secca o gocce di cioccolato fondente. Questo è l’ideale per la colazione.

Il kefir in cucina può essere utilizzato anche come base per zuppe, abbinato a farina di ceci e avocado per un menu sano e delizioso che sorprenderà sicuramente i tuoi ospiti a pranzo quando si tratta di creatività. Il kefir a cena può essere anche abbinato al pesce: con il kefir, infatti, potete preparare una salsa simile alla maionese ma più leggera mescolandola con maggiorana, basilico e prezzemolo. Il risultato sarà un’emulsione cremosa che potrà essere utilizzata per guarnire filetti di branzino grigliati e verdure al vapore.

A basso contenuto di lattosio

I normali latticini contengono uno zucchero naturale chiamato lattosio. Molte persone, specialmente gli adulti, non riescono a digerire correttamente il lattosio, il che significa che sono intolleranti al lattosio.

I batteri dell’acido lattico presenti nei prodotti fermentati come il kefir e lo yogurt convertono il lattosio in acido lattico, quindi questi alimenti contengono molto meno lattosio del latte. Contengono anche enzimi che possono aiutare a scomporre ulteriormente il lattosio.

Quindi, come ha dimostrato uno studio, il kefir è generalmente ben tollerato dalle persone con intolleranza al lattosio, almeno rispetto al latte normale.

Tieni inoltre presente che l’acqua di cocco, il succo di frutta o altre bevande non casearie, o anche l’acqua naturale, possono essere utilizzati per preparare kefir al 100% senza lattosio.